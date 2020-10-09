Боксер Денис Беринчик славится своими выходами на ринг перед боями. Не стал исключением и его бой 8 октября, где он защитил свой чемпионский титул WBO International в легком весе.

На этот раз для выхода в ринг Беринчик примерил на себя образ супергероя и в прямом смысле этого слова спустился на ринг.

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Он пролетел над зрителями в зале под песню Thunderstruck группы AC/DC.

Стоит добавить, что это не первый раз Беричник использует различные образы для выхода на ринг. Он выходил и на коне, и в образе казака, гладиатора, узника или героя компьютерных игр.

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Сам бой закончился досрочной победой Беринчика. Его соперник румын Виорел Симион отказался продолжать бой после седьмого раунда.