Олександр Гвоздик

До 18-го жовтня 2019 року харків'янин мав ідеальну статистику: 17 перемог, 14 з яких нокаутом. Однак у США Гвоздик сенсаційно програв росіянину Артуру Бетербієву та втратив титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

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У червні 2020 року Гвоздик шокував новиною, що йде з боксу. Своє рішення боксер пояснив пандемією, відсутністю мотивації продовжувати боксувати та наміром зосередитися на бізнесі.

Рішення Гвоздика можна розглядати у спортивному контексті. Зокрема, у ваговій категорії українця банально немає цікавих суперників, які б дозволили не тільки зібрати повний зал (звучить іронічно у часи пандемії), але й просто заробити хороший гонорар.

Слід згадати, що до бою з Бетербієвим українець погодився на зустріч з невідомим Дуду Нгумбу, який не протримався половини бою. І справді, кому потрібен такий бокс?



Олександр Гвоздик / Фото Getty Images

Логічно, що Гвоздик міг би розраховувати на реванш з Бетербієвим. Та їх бій не залишив питань, хто сильніший. Відтак, українському цвяху довелося б прокладати шлях до реваншу поєдинками з умовними Нгумбу…

Зважаючи на рік пандемії, свого бою Олександру довелося б чекати довго і погоджуватися на низький гонорар. Все той же Бетербієв вперше після зустрічі з Гвоздиком мав вийти у ринг у грудні, але його бій перенесли на 2021 рік.

Втім, Гвоздик цілком міг спробувати поборотися за інші титули. Наприклад, титул WBO вакантний, хоча українця у цьому рейтингу немає. Пояс IBF належить росіянину Дмитру Біволу.

Ще один альтернативний варіант – піднятися у крузери, де свого часу феєрив Усик. Хоча ця вага після переходу Усика у хевівейт теж зблідла…

Та все вищесказане перекреслює несподівана заява Олександра. Гвоздик згадав про свою перемогу над Стівенсоном та натякнув про повернення. І відразу Бівол заговорив, що цілком уявляє бій з українцем. То чому б 33-річному українцю не спробувати знову стати чемпіоном світу?

Віктор Вихрист

Часто в житті втрата супроводжується народженням чогось нового. Так можна сприйняти появу на боксерській карті важковаговика Віктора Вихриста, який медійно замінив Гвоздика.

Вихрист зі скандалом покинув любительський бокс. Він був одним з лідером збірної України, який цілком міг стати Олімпійським чемпіоном. Однак умовне "золото" Олімпіади-2021 Вихрист проміняв на професійний бокс.

Перед тим, як перейти до виступів українця, слід згадати, що скандал довкола нього оголив проблему у Федерації боксу України (ФБУ).

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Після того, як стало відомо, що Вихрист виступатиме у професіоналах, ФБУ дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника. У команді Віктора пояснювали, що він перебував на контракті з Міністерство молоді та спорту, тому дії ФБУ абсурдні.

Окрім того, у ЗМІ з'явилися чутки, що причина санкцій щодо боксера полягає в тому, що Віктор не заплатив відступні.

На фоні цієї інформації колишній боксер В'ячеслав Глазков, який нині працює далекобійником, розповів, що президент ФБУ Володимир Продивус отримав третину гонорару за його перехід у профі. Повідомлялося про суму 65 тисяч доларів.

Сам Вихрист у коментарі Спорт 24 спростував інформацію, що у Федерації боксу вимагали в нього гроші за перехід.

Підсумовуючи, слід сказати, що Вихрист з одного боку був олімпійською надією України. Хоча, за словами його команди, у ФБУ робили ставку на Цотне Рогаву.

З іншого боку, він у праві вирішувати, як йому розвивати свою кар'єру. Дії ФБУ виглядають дивно, але і на їх захист теж можна стати.

Часто промоутери забирають собі готових боксерів, яких на хороший рівень виводить держава, тобто тренери ФБУ. Не вклавши гроші, промоутер має готовий продукт, який може приносити прибуток на професійному рівні.



Віктор Вихрист з Кубратом Пулєвим / Фото .instagram.com/viktor_faust_vykhryst

Щодо спортивних досягнень Вихриста, то Віктор увірвався у важку вагу, як брати Клички. Саме з легендарними братами Віктора Фауста (таке прізвисько українець отримав у профі) порівнюють у Німеччині.

Вихрист провів 5 поєдинків і всі виграв. У дебютному поєдинку Вихрист за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка. Другий бій Віктора також не обійшлося без дострокової перемоги: він нокаутував харків'янина Семена Пахомова.

Третій бій Вихрист провів 20-го вересня. У Дніпрі був нокаутований найкращий боксер Іспанії – Габріель Енгуема. 31-го жовтня Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама. Поки крайній бій Віктор провів 27 листопада у Нанті. У 6-раундовому бою він брутально побив Каміла Соколовські та виграв рішенням суддів.

2021 рік повинен стати важливим для Вихриста. Очевидно, що наразі він набиває собі пристойний рекорд, тому в суперниках справжні мішки. Однак скоро прийде час підшукати Вихристу серйозного опонента. Принаймні, цікаво подивитися, як Вихрист боксуватиме 12 раундів. Поки Віктор так званий проспект – надія українського боксу.

Денис Берінчик

Срібний призер Олімпіади-2012 вже давно "набив" зразковий послужний список і всі чекають одного – бою за титул чи топ-суперника.

У 2020 році Денис провів два поєдинки. Спершу він без проблем переміг Ектора Сармієнто, а наприкінці року познущався з Віорела Сіміона.

Перемоги Берінчика одноманітні й це не камінь у город українця. Його бої приваблюють власне виходом Дениса в ринг (іноді навіть приземленням). Єдине питання, як Денис переможе…

Після того, як титулом WBO заволодів Теофімо Лопес, пішли розмови, хто ж стане суперником американця. Поки ім'я Денисе не фігурує у списку претендентів, хоча в рейтингу він третій.

У WBO заявляли про амбітний турнір чотирьох, переможець якого б став офіційним претендентом. Та ця ідея так і не переродилася у щось серйозне… Цілком ймовірно, що Денис міг би виграти цей турнір, адже Лі Селбі, Раян Гарсія та Еммануель Тагое – прохідні опоненти.



Денис Берінчик / Фото K2 Promotions

Також є питання до промоутера українця Олександра Красюка. Чому бої Дениса тільки в Україні і немає жодного іменитого суперника? Усик уже натякнув, що не зовсім задоволений співпрацею з K2 Promotions. Можливо, й Денису варто переглянути умови…

Разом з тим, 2021 рік повинен стати вирішальним у подальшій кар'єрі Берінчика. Витрачати ще один рік на "ноунеймів" буде даремною тратою часу для Дениса, якого вже не назвеш молодим боксером. Як-не-як, а Берінчику – 32 роки! Саме зараз має бути пік його кар'єри.

Василь Ломаченко

Найочікуваніший бій року став найбільш розчаруванням! І справа не у самому факті, що Ломаченко програв Теофімо Лопесу. Бій за звання абсолютного чемпіона світу залишив біля розбитого корита не тільки Ломаченка, але й вболівальників.

Перш за все, поєдинок не дав прямої відповіді – хто кращий? Ломаченко увімкнувся тільки на пару раундів і це не весь його потенціал. Лопес же уникав відкритих атак і працював по корпусу. Від абсолютного чемпіона хочеться бачити більше! Поєдинок виявився абсолютно скучним – жодної драми. Ні важких прямих ударів, ні крові, ні нокдаунів, чи нокауту…

Ломаченко – Лопес: відео за кулісами бою

Ще гірше, що після нього немає ніяких розмов про реванш. Причина в тому, що перший бій був проданий за високу ціну ("дякуємо" балакливим Лопесам) і розчарований вболівальник не повірить, що вдруге буде цікавіше.

Окрім того, Лопес не дурний. Він не дасть Ломаченку реванш, а краще підніметься у вазі. Разом з тим, відкрите питання, чому Василь боксував з травмою, якщо вона таки заважала йому? Характер характером, але на кону були не тільки титули, але й честь… Для Лопеса важливіше мати в послужному списку Ломаченка, аніж красиві пояси.

Зрештою, Ломаченка не варто списувати з рахунків. Василь – досвідчений боксер, який спокійно може боксувати в інших категорія. Друга напівлегка вага – цілком прийнятний варіант для українця, де є Лео Санта Круз, Мігель Берчальт, Шакур Стівенсон та інші. Також Василь може битися з топ-суперниками, як Джервонта Девіс чи втілити мрію та зустрітися з Майкі Гарсією. Чекаємо камбек видатного українця!

Іван Редкач

2020 рік знову повернув на радари епатажного Івана Редкача. Про своє існування у боксі 34-річний Іван нагадав ще влітку 2019 року, коли сенсаційно нокаутував Девона Александера.

У підсумку Редкач отримав шанс завоювати право вийти на титульний бій за версією WBC у напівсередній вазі. Для цього Івану потрібно було перемогти тільки Денні Гарсію.

Та українець, на жаль, розчарував. Гарсія зовнішньо легко перебоксував Редкача, який на згадку залишив свою кумедну салатову зачіску та укус у стилі Майка Тайсона. За укус у бою з Гарсією він отримав дискваліфікую, яку дещо скоротили.

Редкач – Гарсія відео бою

Водночас Гарсія програв у бою за титул Ерролу Спену.

Після поразки Редкач намагається нагадувати про себе. Іван часто робить різкі заяви на адресу Ломаченка чи Усика. То він ставить на перемогу Лопеса, то заявляє, що тренер Усика Сергій Лапін має паспорт РФ. Чому українські боксери побили горщики – знають тільки вони, їм і розбиратися. Шкода тільки, що не в ринзі!

Віктор Постол

Ще один довгоочікуваний бій для українських вболівальників відбувся 29 серпня. У рамках 1-ї напівсередньої ваги боксував Віктор Постол.

Бій Постола з чемпіоном світу за версіями WBC та WBO Хосе Карлосом Раміресом переносили двічі через пандемію. Врешті-решт, бійці зустрілися у США.

Бій завершився перемогою американця рішенням суддів: 113:115, 114:114, 112:116. Рамірес не домінував і моментами було складно сказати, де чинний чемпіон. Постол провів відмінний бій і записки суддів справедливо його здивували.

Постол – Рамірес відеоогляд бою

Після поєдинку не один авторитетний експерт заявляв, що нарахував нічию. І справді, Постол дав рівний, хороший, конкурентний бій. Можливо, Віктор став найбільш випробування у кар'єрі Раміреса.

Українець не планує завершувати кар'єру. Однак 2021-й рік може бути складним для нього. Бокс продовжує виходити з тіні пандемії і без топ-суперників Постолу навряд чи буде вигідно перебувати в режимі очікування.

Як варіант Віктор розглядає перехід у напівсередню вагу (66 кг). А тут зібралися цікаві боксери: Еррол Спенс, Майкі Гарсія, Денні Гарсія, Шон Портер та Менні Пак'яо. Провести бій з одним із боксерів буде неоціненим досвідом, якого Віктору, мабуть, не бракує. Після рівного поєдинку з Раміресом акції українця точно мали зрости!

Олександр Усик

Другий за рівнем очікувань бій відбувся в останній день жовтня. Усик у Лондоні нарешті вийшов у ринг з британцем Дереком Чісорою.

Перш за все слід сказати, що бій міг і не відбутися. Пандемія, травми, гонорари – все було проти боксу. Тільки бажання обох боксерів врятувало шоу!

Усик після бою заявив про травму руки. Це тривожний дзвіночок, адже українець вже не вперше має подібні проблеми. Втім, сам Усик заявляє, що бокс не буває без болю і травм.

Щодо бою з Чісорою, то перші раунди змусили хвилюватися за Усика. Британець напористо атакував Усика, змусивши того банально тікати. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що рано чи пізно паливо у Чісори б закінчилося. Це й сталося!

Вистоявши перші раунди, Усик довів бій до цілком логічної перемоги по очках. Та в сухому підсумку залишилася деякі неприємні моменти: кудись зникла відома робота ніг Усика, занадто відкрита для важкої ваги оборона та реальна різниця у габаритах.

У ринзі не найсильніший важковаговик Чісора виглядав більшим за Усика ледь не удвічі. Українець бомбардував суперника красивими ударами по голові, але до нокауту було далеко…

Учик – Чісора: відео за кулісами бою

Не варто казати, що в Усика не буде шансів з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі або Деонтеєм Уайлдером. Наш "кіт" доводив, що вміє дивувати, тому слід просто дочекатися!

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2021 рік буде вирішальним для Усика. Він повинен провести бій за титул WBO, який належить Джошуа. Якщо британець відмовиться зустрітися з Усиком, то суперником українця може стати Джо Джойс або Джозеф Паркер. Першого Усик вже перемагав у любителях, а з другим – банально цікаво побачити Усика в одному ринзі.

Артем Далакян

У 2020 році в України залишився один чинний чемпіон світу з боксу. Чемпіонський пояс WBA у найлегшій вазі зберіг Артем Далакян.

Ще на початку року 33-річний Далакян переміг Хосбера Переса. Майже увесь бій українець боксував із серйозною травмою руки, але зміг відстояти звання чемпіона вчетверте поспіль. Як мінімум це демонструє клас та характер українця!

Непереможний Артем – провідний боксер своєї ваги. Він, як Берінчик, чекає викликів та прагне здобувати нові титули.



Артем Далакян / Фото Іван Наконечний

Влітку повідомлялося, що український боксер зустрінеться з чемпіоном світу за версією WBC у найлегшій вазі Хуліо Сезарем Мартінесом. Та їх бій не відбувся. Інформація про дату бою виявилася фейком.

Водночас менеджери Далакяна перебувають у постійному контакті з промоутерами інших чемпіонів щодо організації потенційних боїв.

У 2021 році Артем цілком може замахнутися на титул WBO, який залишається вакантним. Також було б цікаво побачити зустріч українця з володарем титулу IBF Моруті Мталане.

Сергій Дерев'янченко

Поєдинок Дерев'янченка з Геннадієм Головкіним у 2019 році видався настільки видовищним, що Сергію пророкували здобуття титулу. Свій третій шанс за три роки (як показує досвід інших українців – таке буває рідко) Сергій змарнував у бою з Джермаллом Чарло у вересні.

Непереможний американець вирішив добровільно провести бій з Дерев'янченком, адже той добре себе показав з Головкіним. Сергій міг зустрітися і з титулованим Саулем Альваресом, але там знову щось "не зрослось".

На жаль, Дерев'янченко втретє програв у титульному бою. Якщо поєдинки з Даніелем Джейкобсом та Головкіним були рівними, то Чарло впевнено здолав українця. Американець диктував умови від першого гонгу й не дозволив Дерев'янченку нав'язати "зарубу". Тільки під кінець бою ми побачили звичного Сергія.

Дерев'янченка міг врятувати тільки нокаут, але Чарло продемонстрував високий клас…



Сергій Дерев'янченко / Фото Getty Images

Сергій, як і Постол, не впадає у відчай і продовжить боксувати. Повідомлялося, що українець бажає спуститься у дивізіон нижче, щоб продовжити свої виступи у першій середній вазі.

Тут серед топ-суперників – чемпіон світу за версіями WBC та IBF Джермелл Чарло, брат Джермалла Чарло і володар титулу WBO Патрік Тейшера. Також Сергію може бути цікавий бій з Ліамом Смітом.

Щоб не вирішив Постол чи Дерев'янченко – їх доля багато в чому буде залежати від промоутерів!