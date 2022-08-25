Динамо в Лиге Европы могло попасть в первую или вторую корзину во время жеребьевки группового этапа. Все зависело от того, сумеет ли шотландский Рейнджерс или хорватское Динамо пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Они свои матчи квалификации Лиги чемпионов провели 24 августа. Проход хотя бы одной из этих команд и гарантировал место Динамо в первой корзине во время жеребьевки.

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Рейнджерс играл на выезде против нидерландского ПСВ. Первая игра между командами в Шотландии закончилась вничью 2:2.

В матче в Эйндховене все решил единственный гол, который был забит после ошибки защитников. Обиспо решил отдать пас на своего вратаря в штрафную. А тот уже под прессингом соперника – на Рамалью. Но у него на грани штрафной мяч отобрал Тильман. Хотя игрок имел возможность и сам пробить, но решил отдать пас на Чолака, уже отправившего мяч в пустые ворота.

Именно этот единственный гол в матче и принес победу Рейнджерсу, а с ним и место в группе Лиги чемпионов.

Видео гола Чолака

Из-за того, что шотландская команда прошла в группу Лиги чемпионов, а ПСВ вылетел в Лигу Европы, Динамо смогло подняться в первую корзину во время жеребьевки.

Стоит отметить, что Динамо и само пропустило в матчах против Бенфики схожие голы после ошибки игроков, которые отдавали опрометчивые ремни на своего голкипера. В первом матче таковым отличился Цыганков, чей пас перехватили. А во втором матче неудачная игра Сироты привела к тому, что Рафа Силва забил.