Динамо не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов – в последнем раунде команда уступила Бенфике и вылетела в Лигу Европы.

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Потенциальных соперников в группе Лиги Европы Динамо узнает в пятницу. 26 августа, во время жеребьевки. Пока окончательно стало известно, что Динамо будет в первой корзине во время жеребьевки. Все благодаря тому, что шотландский Рейнджерс смог пройти в группу Лиги чемпионов. Эта команда была одной из тех, которая могла понизить Динамо до второй корзины.

Динамо теперь точно не сыграет против других команд, гарантировавших себе место в первой корзине. Это итальянские Рома и Лацио, английские Манчестер Юнайтед и Арсенал, португальская Брага и сербская Црвена Звезда. А также либо греческий Олимпиакос, либо нидерландский ПСВ.

Среди потенциальных соперников Динамо могут быть нидерландский Фейенорд, французские Ренн, Нант и Монако, испанские Реал Сосьедад и Реал Бетис, немецкие Юнион Берлин и Фрайбург, австрийский Штурм, бельгийский Юнион, датский Мидтьюлланн, норвежский Буде/Глимт, азербайджанский Карабах и турецкий Трабзонспор. Эти команды уже прошли в групповой этап Лиги Европы.

Остальные участники определятся после ответных матчей 25 августа. В этот день свой матч сыграет и Днепр-1 на выезде против кипрского АЭКа.