Шахтер напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов – команде не нужно было преодолевать путь квалификации, как это пыталось сделать киевское Динамо.

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На групповой стадии Лиги чемпионов выступят 32 команды. Их окончательный список определился 24 августа.

Перед жеребьевкой все команды разделят на четыре корзины. В первую корзину попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона, а также победители топ-6 чемпионатов. Ввиду того, что испанский Реал выиграл и чемпионат, и Лигу чемпионов, то место в первой корзине досталось чемпиону Нидерландов.

Шахтер благодаря своему рейтингу попал в третью корзину. Поэтому не сыграет против команд, которые тоже в третьей корзине. Команда в соперники получит по команде из первой, второй и четвертой корзины.

Первая корзина: Реал, Айнтрахт, Манчестер Сити, Милан, Бавария, ПСЖ, Порту, Аякс

Вторая корзина: Ливерпуль, Челси, Барселона, Ювентус, Атлетико, Севилья, РБ Лейпциг, Тоттенхем

Третья корзина: Боруссия (Дортмунд), РБ Зальцбург, Шахтер, Интер, Наполи, Бенфика, Спортинг, Байер

Четвертая корзина: Марсель, Брюгге, Селтик, Виктория (Пльзень), Маккаби (Хайфа), Рейнджерс, Копенгаген, Динамо (Загреб).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 25 августа. Начало в 19:00. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии жеребьевки.