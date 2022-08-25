Динамо в Лізі Європи могло потрапити в перший або другий кошик під час жеребкування групового етапу. Все залежало від того, чи зуміє шотландський Рейнджерс або хорватське Динамо пройти до групового етапу Ліги чемпіонів. Вони свої матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проводили 24 серпня. Прохід хоча б однієї з цих команд і гарантував місце Динамо в першому кошику під час жеребкування.

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Рейнджерс грав на виїзді проти нідерландського ПСВ. Перша гра між командами в Шотландії закінчилася внічию 2:2.

У матчі в Ейндховені все вирішив єдиний гол. який було забито після помилки захисників. Обіспо вирішив віддати пас на свого воротаря у штрафний майданчик. А той вже під пресингом суперника – на Рамалью. Але в нього на межі штрафного майданчика м'яч відібрав Тільман. Хоча гравець мав можливість і сам пробити, але вирішив віддати пас на Чолака, який вже відправив м'яч у порожні ворота.

Саме цей єдиний гол в матчі й приніс перемогу Рейнджерс, а з ним і місце в групі Ліги чемпіонів.

Відео голу Чолака

Через те, що шотландська команда пройшла до групи Ліги чемпіонів, а ПСВ вилетів до Ліги Європи, Динамо зуміло піднятися у перший кошик під час жеребкування.

Варто відзначити, що Динамо і саме пропустило в матчах проти Бенфіки схожі голи після помилки гравців, які віддавали необачні паси на свого голкіпера. В першому матчі таким відзначився Циганков, чий пас перехопили. А в другому матчі невдала гра Сироти призвела до того, що Рафа Сілва забив.