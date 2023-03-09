Скоро забудет как играть: Ювентус исключил из состава звездного игрока из-за нарушения дисциплины
Источник:Goal
Туринский коллектив проведет свой следующий поединок без участия Поля Погба. Французский футболист нарушил дисциплину в команде.
Инициатором извлечения футолиста из состава стал главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри. Поль Погба уже не в первый раз не серьезно относится к правилам, установленным Ювентусом.
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Безответственный мальчик
Французский полузащитник не сможет помочь французскому гранду как минимум в матче против Фрайбурга в рамках Лиги Европы. Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри исключил Поля Погба из состава из-за дисциплинарного нарушения – опоздания на общий сбор команды. У "старой синьоры" и так достаточно проблем, а тут еще и Погба со своими проделками.
Туринский коллектив летом вернул звездного француза на правах аренды и сразу вручил ему одну из самых больших зарплат в команде. Однако Поль Погба сильно помочь Ювентусу еще не успел. Француз очень долго лечился от травмы и только недавно смог выйти на поле в футболке итальянского гранда – провел 2 матча, а суммарно сыграл только 40 минут. К тому же Погба безответственно ведет себя еще и за пределами поля. Француз во время реабилитации беззаботно катался на лыжах, подвергая себя риску.
Ювентус встретится с Фрайбургом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится 9 марта, в 22:00.
Беды "старой синьоры"
- Туринский коллектив уже потерял 15 очков в Серии А из-за своих финансовых махинации. Триумф в Лиге Европы – наиболее вероятный вариант для итальянского гранда пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
- УЕФА выразило желание дисквалифицировать туринский клуб по еврокубкам. Ювентус может избежать наказания на следующий сезон, если будут болтаться на середине таблицы. Дисквалификация активируется только тогда, когда "старая синьора" пробьется на европейский турнир.
- Ряд бывших и нынешних игроков Ювентуса угрожала месячная дисквалификация. Наказанными могли стать такие игроки как Щесны, Рабьо, Куадрадо, Дыбала и другие. Все они являлись соучастниками финансовых махинаций.
- Также туринскому коллективу грозило снятие еще 15 очков в рамках Серии А, поскольку Федеральная прокуратура Италии нашла дополнительные обвинения по делу скандального Ювентуса.