Итальянский гранд рассчитывает на возвращение 15-ти турнирных очков, которые команда потеряла в текущей Серии А из-за выявленных финансовых махинации. "Старая синьора" может вернуться к лидерским позициям.

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Такой нашли скважину

В состоянии туринского коллектива специалисты обнаружили процессуальные упущения. Согласно которым судьи, занимавшиеся делом Ювентуса, могли задним числом установить сроки обязательств по нарушению процесса. На этом этапе часть документов была бы непригодна для использования. Это якобы дает "старой синьоре" основания требовать признания судебного разбирательства недействительным, а таким образом и бороться за свои отобранные 15 баллов в рамках Серии А.

Ювентус занимает седьмое место в чемпионате Италии, имея в активе 35 зачетных баллов. Если же "старой синьоре" удастся вернуть свои 15 очков, то туринский коллектив резко подскочит на второе место итальянского чемпионата, поскольку у них в активе будет уже 50 баллов. Это позволит Ювентусу сразиться за призовые награды Серии А и получить путевку в будущий розыгрыш Лиги чемпионов.

Санкции, приписываемые Ювентусу по финансовым махинациям