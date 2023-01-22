С итальянского гранда уже сняли 15 очков у Серии А за их махинации. Теперь Ювентус может наткнуться на еще одно серьезное наказание.
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УЕФА может отстранить "старую синьору" от еврокубков из-за неспортивного поведения, связанного с махинациями при выплате зарплаты. Если факт подобных нарушений будет доказан, ассоциация изучит ситуацию с учетом новых финансовых показателей клуба.
В 2021 году туринский коллектив был оштрафован на 3 миллиона евро за нарушение финансового фейр-плея. Сумма штрафа может увеличиться на 23 миллиона евро, если в течение трех лет будет доказано, что Ювентус снял еще какие-то финансовые нарушения. Тогда их и исключат из еврокубков минимум на сезон.
При каких условиях будет действовать дисквалификация Ювентуса
- Еще в этом сезоне итальянцы могут быть спокойны, они смогут еще сыграть против Нанту в 1/16 Лиги Европы.
- Поскольку возможное отстранение Ювентуса с европейских турниров станет действительным в следующих сезонах и только в том случае, если туринский коллектив сможет туда попасть.
- После снятия 15-ти очков, "старая синьора" занимает 10 место в Серии А. Ювентусу, нужно финишировать хотя бы на 7-м месте в таблице, чтобы иметь возможность сыграть как минимум в Лиге Конференций,