Инициатором извлечения футолиста из состава стал главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри. Поль Погба уже не в первый раз не серьезно относится к правилам, установленным Ювентусом.

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Безответственный мальчик

Французский полузащитник не сможет помочь французскому гранду как минимум в матче против Фрайбурга в рамках Лиги Европы. Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри исключил Поля Погба из состава из-за дисциплинарного нарушения – опоздания на общий сбор команды. У "старой синьоры" и так достаточно проблем, а тут еще и Погба со своими проделками.

Туринский коллектив летом вернул звездного француза на правах аренды и сразу вручил ему одну из самых больших зарплат в команде. Однако Поль Погба сильно помочь Ювентусу еще не успел. Француз очень долго лечился от травмы и только недавно смог выйти на поле в футболке итальянского гранда – провел 2 матча, а суммарно сыграл только 40 минут. К тому же Погба безответственно ведет себя еще и за пределами поля. Француз во время реабилитации беззаботно катался на лыжах, подвергая себя риску.

Ювентус встретится с Фрайбургом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится 9 марта, в 22:00.

Беды "старой синьоры"