Ініціатором вилучення футоліста зі складу став головний тренер "старої синьйори" Массіміліано Аллегрі. Поль Погба уже не вперше не серйозно ставиться до правил, встановлених Ювентусом.
Варте уваги Знайшли обнадійливу шпаринку: Ювентус має намір повернути собі 15 очок в Серії А
Безвідповідальний хлопчик
Французький півзахисник не зможе допомогти французькому гранду як мінімум у матчі проти Фрайбурга в рамках Ліги Європи. Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі виключив Поля Погба зі складу через дисциплінарне порушення – запізнення на загальний збір команди. У "старої синьйори" і так достатньо проблем, а тут ще й Погба зі своїми витівками.
Туринський колектив влітку повернув зіркового француза на правах оренди та й відразу вручив йому одну з найбільших зарплат в команді. Проте Поль Погба сильно допомогти Ювентусу ще не встиг.
Француз дуже довго лікувався від травми і тільки нещодавно зміг вийти на поле у футболці італійського гранда – він провів 2 матча, а сумарно зіграв тільки 40 хвилин. До того ж, Погба безвідповідально веде себе ще й за межами поля. Француз під час реабілітації безтурботно катався на лижах, наражаючи себе на ризик.
Нагадаємо, що Ювентус зустрінеться з Фрайбургом в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться 9-го березня, о 22:00.
Біди "старої синьйори"
- Туринський колектив уже втратив 15 очок у Серії А через свої фінансові махінації. Тріумф у Лізі Європи – найбільш вірогідний варіант для італійського гранда пробитись у наступний розіграш Ліги чемпіонів.
- УЄФА висловило бажання дискваліфікувати туринський клуб з єврокубків. Ювентус може уникнути покарання на наступний сезон, якщо будуть бовтатись на середині таблиці. Дискваліфікація активується тільки тоді, коли "стара синьйора" проб'ється на європейський турнір.
- Низці колишніх та теперішніх гравців Ювентуса загрожувала місячна дискваліфікація. Покараними могли стати такі гравці як: Щенсни, Рабйо, Куадрадо, Дибала та інші. Всі вони були співучасниками фінансових махінацій.
- Також туринському колективу загрожувало зняття ще 15 очок в рамках Серії А, оскільки Федеральна прокуратура Італії знайшла додаткові обвинувачення щодо справи скандальної Ювентуса.