Ініціатором вилучення футоліста зі складу став головний тренер "старої синьйори" Массіміліано Аллегрі. Поль Погба уже не вперше не серйозно ставиться до правил, встановлених Ювентусом.

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Безвідповідальний хлопчик

Французький півзахисник не зможе допомогти французькому гранду як мінімум у матчі проти Фрайбурга в рамках Ліги Європи. Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі виключив Поля Погба зі складу через дисциплінарне порушення – запізнення на загальний збір команди. У "старої синьйори" і так достатньо проблем, а тут ще й Погба зі своїми витівками.

Туринський колектив влітку повернув зіркового француза на правах оренди та й відразу вручив йому одну з найбільших зарплат в команді. Проте Поль Погба сильно допомогти Ювентусу ще не встиг.

Француз дуже довго лікувався від травми і тільки нещодавно зміг вийти на поле у футболці італійського гранда – він провів 2 матча, а сумарно зіграв тільки 40 хвилин. До того ж, Погба безвідповідально веде себе ще й за межами поля. Француз під час реабілітації безтурботно катався на лижах, наражаючи себе на ризик.

Нагадаємо, що Ювентус зустрінеться з Фрайбургом в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться 9-го березня, о 22:00.

Біди "старої синьйори"