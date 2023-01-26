Из-за своих финансовых махинации Ювентус, скорее всего, лишат еще 15-очков в Серии А. Также итальянскому гранду грозит штраф.
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Причина бонусных наказаний
Дополнительные санкции угрожают туринцам из-за скрытых соглашений со своими игроками в сезонах 2019-2020 и 2020-2021. Дело в том, что тогда Серия А была приостановлена через ковод. Ювентус договорился со своими игроками, что они отказываются от заработной платы за 4 месяца. Но игроки фактически пожертвовали только месячной зарплатой, а остальные получили просто на три месяца позже.
Что угрожает туринцам?
Федеральная прокуратура Италии требует, чтобы Ювентус опустили на самое дно турнирной таблицы снятием с команды 15 очков. Таким образом, команда будет занимать 19-е место чемпионата Италии (зона прямого вылета в Серию В), имея только 8 баллов в активе. Раньше с Ювентуса уже снимали тех же 15 очков, что переместило их на 10 место в таблице.
Также "старой синьоре" грозит штраф в размере той суммы, которая была выплачена игрокам, или в 2-3 раза больше.
Предыдущие санкции в отношении Ювентуса
- УЕФА выразило желание дисквалифицировать туринский клуб по еврокубкам. Ювентус может избежать наказания на следующий сезон, если будут болтаться на дне таблицы. Дисквалификация активируется только тогда, когда "старая синьора" пробьется на европейский турнир.
- Ряд бывших и нынешних игроков ждет месячная дисквалификация. Наказаны могут быть такие игроки как: Щесны, Рабьо, Куадрадо, Дыбала и другие.