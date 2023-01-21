С юбилеем: матч против Челси стал 1000-м для Юргена Клоппа на тренерском мостике
21 января 2023, 17:05Читати новину українською
Немецкий специалист Юрген Клопп уже мастит по тренерскому делу. Немецкий коуч за это время успел потренировать три профессиональных клуба.
Центральный матч 21-го тура АПЛ между Ливерпулем и Челси (0:0) стал юбилейным для Юргена Клоппа. Также поединок стал дебютным в Англии для Михаила Мудрика.
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Юрген Клопп за свою карьеру возглавлял Майнц, Боруссию Дортмунд и Ливерпуль. Свой первый поединок в качестве главного тренера Клопп провел в 2001 году. На тренерском мостике своего дебютного клуба немец провел 270 поединков, "шмелей" вывел на поле в 319 матчах, а с "мерсисайдцами" сыграл пока 411 игр.Кстати говоря, Юрген Клопп может покинуть Ливерпуль уже летом 2023 года.
Карьера Юргена Клоппа
- За свою карьеру немецкий специалист выиграл немало трофеев. С Майнцом, который он возглавил в 2001 году, Клоппу не удалось торжествовать ни в одном турнире. Более того, клуб под руководством Клоппа вылетел из Бундеслиги. Немец еще год протренерировал Майнц, но вернуть команду на вершину ему не удалось.
- А вот в следующих клубах немца дела пошли лучше. Клопп после неудач в Майнце возглавил Боруссию в 2008 году, которая в то время финишировала на 13-м месте в Бундеслиге. Дела "шмелей" с немецким коучем пошли вверх. Клопп с командой дважды становился чемпионом Германии, однажды победил в Кубке Германии и дважды поднял над головой Суперкубок Германии. Также Боруссия выходила в финал Лиги Чемпионов, но тогда "шмелям" не удалось выиграть турнир.
- Победа Клоппа в Лиге Чемпионов ждала его в Ливерпуле, немец возглавивший в 2015 году. В своем первом сезоне в Англии немец финишировал с "мерсисайдцами" на 6-м месте, а затем команда поднималась только выше. Клопп с Ливерпулем выигрывал Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.