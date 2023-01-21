Английский коллектив нацелен на приобретение Марко Ройса. Сам главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг заинтересован в сделке с игроком.

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Агенты Ройса уже посещали манчестерское дерби, где и встретились с Тэн Хагом. Контракт немецкого полузащитника с Боруссией завершается летом 2023 года, поэтому у английского коллектива есть все шансы подписать Ройса даром. Марк в Дортмунде получает 12 миллионов евро в год.

Позиция Ройса пока не разглашается. Неизвестно решит ли игрок покинуть родную Германию, выберет ли подвергнуть статус преданного игрока и завершить карьеру в Дортмунде. Также у 33-летнего игрока частые проблемы с травмами, из-за которых он неоднократно вылетал на долгий срок, а еще и пропускал большие турниры.

Карьера Марко Ройса