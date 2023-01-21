Центральний матч 21-го туру АПЛ між Ліверпулем та Челсі (0:0) став ювілейним для Юргена Клоппа. Також поєдинок став дебютним у Англії для Михайла Мудрика.

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Юрген Клопп за свою кар'єру очолював Майнц, Боруссію Дортмунд та Ліверпуль. Свій перший поєдинок у якості головного тренера Клопп провів у 2001 році. На тренерському містку свого дебютного клубу німець провів 270 поєдинків, "джмелів" вивів на поле у 319 матчах, а з "мерсисайдцями" зіграв поки що 411 ігор.

До речі, Юрген Клопп може покинути Ліверпуль уже влітку 2023 року.

Кар'єра Юргена Клоппа