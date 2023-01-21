Центральный матч 21-го тура АПЛ между Ливерпулем и Челси (0:0) стал юбилейным для Юргена Клоппа. Также поединок стал дебютным в Англии для Михаила Мудрика.

Достойно внимания Финал преданности: Манчестер Юнайтед может подписать хрустального немца из Дортмунда

Юрген Клопп за свою карьеру возглавлял Майнц, Боруссию Дортмунд и Ливерпуль. Свой первый поединок в качестве главного тренера Клопп провел в 2001 году. На тренерском мостике своего дебютного клуба немец провел 270 поединков, "шмелей" вывел на поле в 319 матчах, а с "мерсисайдцами" сыграл пока 411 игр.

Кстати говоря, Юрген Клопп может покинуть Ливерпуль уже летом 2023 года.

Карьера Юргена Клоппа