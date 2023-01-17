О своем будущем в английском коллективе Клоппа заставляет задуматься далеко не самая лучшая форма Ливерпуля. Немецкий тренер рассказал, что команда нуждается в переменах.

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Клопп намекает, что у него есть время на поправку к лету. Специалист надеется продемонстрировать с командой чего они стоят.

Либо изменится положение тренера, либо изменится множество других вещей. Что касается меня, то я не пойду, пока мне не прикажут. Возможно, наступает момент, когда нам придется сменить другие вещи. Мы увидим это, но это на будущее. Например, летом или что-нибудь такое. Не сейчас. У меня есть пространство и время, чтобы подумать об этом. Теперь мы должны играть в свой самый лучший футбол, – заверил Клопп.

Тренер Ливерпуля развеял миф, из-за которого якобы у команды есть проблемы. Также Клопп заверил, что в коллективе все отвечают за результат.

Некоторые игроки не слушают меня? Я не так часто оказывался в такой ситуации, но точно знаю, как это работает, когда что-то идет не так. В Германии мы говорим, что менеджер лишился контакта с командой. Я понимаю, что это иногда так, но у нас не так. Вы можете вычеркнуть это из списка. Каждый чувствует себя ответственным. Никто не сидит и не думает: "Я смотрелся нормально, а он нет". . Если бы это произошло здесь, игрок имел бы настоящие проблемы, – рассказал Клопп.



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