Эвертон запустил продажу футболок с Миколенко : сколько стоит форма с фамилией украинца

Виталий Миколенко постепенно адаптируется в новом клубе. Фанаты английского Эвертона уже могут приобрести футболки с фамилией украинского защитника.

Миколенко может принести первые деньги в клуб

В свободную продажу поступили именные футболки Виталия Миколенко. Каждый желающий может приобрести форму с фамилией украинского футболиста.

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Фанатам "ирисок" придется выложить за форму с фамилией на спине Миколенко от 50 – 80 фунтов.

Однако сейчас на официальном клубном онлайн-магазине действуют скидки. Поэтому по состоянию на 22 января стоимость игровой футболки украинца составляет от 32-х до 47-ми фунтов, цена зависит от размера и дизайна.



Футболки с фамилией Миколенко / Скриншот с сайта

Миколенко адаптируется в Эвертоне