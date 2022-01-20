Миколенко может принести первые деньги в клуб
В свободную продажу поступили именные футболки Виталия Миколенко. Каждый желающий может приобрести форму с фамилией украинского футболиста.
Стоящее Обладатель "Золотого мяча" может возглавить Эвертон Миколенко
Фанатам "ирисок" придется выложить за форму с фамилией на спине Миколенко от 50 – 80 фунтов.
Однако сейчас на официальном клубном онлайн-магазине действуют скидки. Поэтому по состоянию на 22 января стоимость игровой футболки украинца составляет от 32-х до 47-ми фунтов, цена зависит от размера и дизайна.
Футболки с фамилией Миколенко / Скриншот с сайта
Миколенко адаптируется в Эвертоне
- В первый день нового 2022-го года Эвертон объявил о подписании Виталия Миколенко. Украинец подписал долговременное соглашение до конца июня 2026-го.
- Защитник провел за "ирисок" уже две игры – в Кубке Англии и АПЛ. В кубковом противостоянии Эвертон с Миколенко переиграл Халл Сити (3:2). В чемпионате клуб неожиданно проиграл аутсайдеру сезона Норвичу (2:1). Этот поединок стал последним для Рафаэля Бенитеса во главе "ирисок".