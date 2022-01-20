Впервые может переехать в Европу
Клуб просматривает сразу несколько кандидатов на пост главного тренера. В этот шорт-лист попал легендарный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро.
Кстати Дженоа официально назначила тренера после увольнения Шевченко
Вроде бы стороны уже ведут переговоры. 48-летний специалист может впервые в своей тренерской работе возглавить клуб из Европы.
Если обладатель "Золотого мяча-2006" согласится на условия Эвертона, то его ждет сложная задача. Эвертон после 19-ти сыгранных матчей занимает лишь 16-е место в таблице АПЛ, имея в своем активе 19 очков.
Сейчас итальянский специалист находится без работы.
Тренерская карьера Каннаваро
- У Фабио уже немалый опыт карьеры тренера, которую начал в 2013-м году.
- Ранее Каннаваро работал в ОАЭ, Катаре и Китае. Также возглавлял сборную Китая.
- Последним клубом итальянского наставника была как раз сборная Китая, в которой он исполнял обязанности главного тренера. Под его руководством национальная команда сыграла лишь два матча.
- Привел китайский Гуанчжоу к двум трофеям страны.