Миколенко може принести перші гроші у клуб
У вільний продаж надійшли іменні футболки Віталія Миколенка. Кожен охочий може придбати форму з прізвищем українського футболіста.
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Фанатам "ірисок" доведеться викласти за форму із прізвищем на спині Миколенка від 50 – 80 фунтів.
Однак зараз на офіційному клубному онлайн-магазині діють знижки. Тому станом на 22 січня вартість ігрової футболки українця складає від 32-х до 47-ми фунтів. Ціна залежить від розміру та дизайну.
Футболки із прізвищем Миколенка / Скриншот із сайту
Миколенко адаптовується в Евертоні
- У перший день нового 2022-го року Евертон оголосив про підписання Віталія Миколенка. Українець підписав довготривалу угоду до кінця червня 2026-го.
- Захисник провів за "ірисок" вже дві гри – у Кубку Англії та АПЛ. У кубковому протистоянні Евертон із Миколенком переграв Халл Сіті (3:2). У чемпіонаті клуб несподівано програв аутсайдеру сезону Норвічу (2:1). Цей поєдинок став останнім для Рафаеля Бенітеса на чолі "ірисок".