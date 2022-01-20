Миколенко може принести перші гроші у клуб

У вільний продаж надійшли іменні футболки Віталія Миколенка. Кожен охочий може придбати форму з прізвищем українського футболіста.

Варте уваги Володар "Золотого м'яча" може очолити Евертон Миколенка

Фанатам "ірисок" доведеться викласти за форму із прізвищем на спині Миколенка від 50 – 80 фунтів.

Однак зараз на офіційному клубному онлайн-магазині діють знижки. Тому станом на 22 січня вартість ігрової футболки українця складає від 32-х до 47-ми фунтів. Ціна залежить від розміру та дизайну.



Футболки із прізвищем Миколенка / Скриншот із сайту

Миколенко адаптовується в Евертоні