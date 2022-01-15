Норвич – Эвертон 2:1

Голы: Кин, 16( авт.), Айда, 18 – Ришарлисон, 60

Виталий Миколенко, для которого встреча с Норвичем была дебютом в АПЛ, провел не лучший матч в обороне, если не сказать – неудачный.

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На 16-й минуте экс-динамовец со своего левого фланга защиты дал игроку Норвича сделать прострел, после которого одноклубник Миколенко Кин срезал мяч в свои ворота – автогол.

Через две минуты Норвич провел резкую контратаку, и Миколенко, вернувшись через все поле к своим воротам, не помешал нападающему "канарейек" Айде выйти один на один и сделать счет 2:0 в пользу своей команды.

На 60-й минуте после навеса Миколенко в штрафную Норвича и последующего отскока Ришарлисон забил гол-красавец в падении через себя.

Эвертон имеет 19 пунктов, Норвич с 13 очками поднялся на 18 место.

Норвич – Эвертон: видеообзор