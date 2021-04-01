Російський боєць з ірландським громадянством Артем Лобов прокоментував майбутній бій проти українця Дениса Берінчика. Лобов і Берінчик проведуть бій на голих кулаках.

Конфлікту у нас немає

Артем Лобов підтвердив інформацію, що бій з 32-річним Берінчиком відбудеться 19 червня.

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Лобов запевнив, що не має конфлікту з Берінчиком. Він припустив, що Денис вирішив кинути йому виклик, щоб заробити.

Конфлікту у нас немає. Мабуть, Денис теж захотів нормально заробити, а не битися за копійки,

– зазначив боєць.

34-річний росіянин висловився щодо боксу. На його думку, бокс – дивний вид спорту, в якому перемога на Олімпійських іграх не є піком кар'єри.

"У будь-якому іншому виді спорту виграти Олімпіаду – це пік, далі вже нікуди. А в боксі виграти Олімпіаду – це значить, що у тебе просто непоганий початок.

Це означає, коли ти перейдеш у професіонали, то тебе будуть вести, у тебе буде спонсор, який буде платити твоїм мішкам гроші, які будуть приїжджати, щоб ти їх набивав і твій рекорд набивався. Ну дуже дивний вид спорту, тому кар'єри в людей дуже довгі, заробляють одиниці, решта нічого не заробляють", – заявив Лобов.

Лобов додав, що Берінчик прийняв правильне рішення, що кинув йому виклик.

Денис прийняв правильне рішення, що викликав мене. По-перше, це дасть йому можливість заробити на голих кулаках. Я думаю, що це допоможе його кар'єрі в боксі. Цей бій допоможе Денису, щоб його впізнали в усьому світі,

– резюмував російський ірландець.