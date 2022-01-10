Это огромный риск, – промоутер Джошуа о смене тренера боксера

Промоутер бывшего чемпиона Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением относительно смены тренера британца. Он не поддерживает решение боксера.

Хирн: Изменения пойдут ему на пользу

Ранее Энтони Джошуа заявлял, что планирует сменить своего тренера перед реваншем с Александром Усиком. Его промоутер усматривает в этом риск.

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Это огромный риск, но если вы чувствуете, что вам нужны изменения, но не можете их получить, не изменив свое окружение, то альтернатива еще более рискована. Если Энтони не внес никаких изменений и его не устраивает подход команды, то нам не нужно соглашаться на этот матч-реванш,

– подчеркнул специалист.

И все же Хирн надеется, что перемены пойдут на пользу боксеру.

"Джошуа сохраняет активный и положительный настрой, поэтому я не сомневаюсь, что изменения пойдут ему на пользу, и он останется доволен. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то мне гораздо спокойнее, Энтони нужно что-то новое", – добавил промоутер.

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