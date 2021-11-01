"Це буде ще один блискучий бій"

Усик розповів, що йому не відомо хто буде тренувати Джошуа до майбутнього реваншу. Наразі це його не хвилює, він намагається покращити свої власні шанси на перемогу.

Я не впевнений, хто тренуватиме Джошуа для матчу-реваншу. Я бачив різні спекуляції на цю тему, але для нас немає значення, хто його тренує. Наша мета – бути готовими до всього, і я тренуюся, щоби покращити свої власні шанси, а не відштовхуватися від суперника,

– заявив українець.

Щодо заяв британця про небезпечний майбутній поєдинок, то Олександр зазначив, що такий бій буде йому тільки на радість.

"Ентоні також пообіцяв бути більш агресивним та небезпечним у матчі-реванші. Якщо це так, то чудово. Я буду радий випробувати цей бік Джошуа. Я впевнений, що це буде ще один блискучий бій", – додав Усик.

Усик – Джошуа: що відомо про майбутній бій