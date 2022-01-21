Эта гонка должна была быть отборочной – Меркушина пожаловалась, что не едет на Олимпиаду-2022

Анастасия Меркушина оказалась вне заявки сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры в Пекине. После индивидуальной гонки, во время которой был объявлен состав, Меркушина прокомментировала решение главного тренера сборной Украины Уроша Велепца.

Меркушина: На Олимпийские игры едет не фамилия, а украинка

Меркушина рассказала, что индивидуальная гонка в Антхольце вроде бы должна была быть отборочной. До этого место в сборной на Олимпиаду себе гарантировали Елена Билосюк, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

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За другие два места, кроме Меркушиной, боролись Ирина Петренко и Дарья Блашко. Именно эти две биатлонистки и попали в состав. При этом Меркушина обратила внимание, что Блашко снялась с индивидуальной гонки в Антхольце.

Видите, насколько меняется информация. Насколько я слышала, эта гонка должна была быть отборочной. Я не понимаю причин, из-за которых не вышла Дарья Блашко. Потому что такие слова как... Я не знаю, чем она это мотивирует,

– сказала Анастасия.

Интересно, что Дарья Блашко, которая до перехода в сборную Украины выступала за Беларусь, также жаловалась на отбор. Блашко говорила, что должны быть четкие критерии отбора.

Меркушина рассказала, что именно наставник сборной Украины Урош Велепец говорил, что этап в Антхольце будет отборочным. Однако состав объявили во время первой женской гонки в Антхольце.

"Скажем, один нам известный тренер в своем интервью сказал, что несмотря на свои результаты, Меркушина должна выходить и бороться. Я не говорила ни слова, выходила и показывала свое на лыжне. Да, я сегодня не была самой быстрой, я не стреляла лучше всего, но динамику в повышении я показала", – отметила Меркушина.

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Меркушина заявила, что на Олимпийские игры должен ехать тот, кто демонстрирует лучшие результаты.

Я действительно уверена, что должны ехать лучшие, потому что на Олимпийские игры едет не фамилия, а украинка. Должен ехать тот, кто покажет лучший результат даже в тех условиях, которые сейчас есть. Я не обижаюсь,

– сказала биатлонистка.

Она добавила, что справедливого отбора на Олимпиаду нет из-за условий, связанных с пандемией.

"Даже если я не поеду, то буду бороться за свою страну в других соревнованиях. Потому что справедливого отбора просто нет и не может быть из-за условий, в которых мы из-за всех пандемий, болезней. Это спорт, жизнь не заканчивается. Было столько Олимпиад, на которые я не поехала, и будут еще столько, на которые я не поеду. Не за что переживать", – резюмировал Меркушина.

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