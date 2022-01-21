Меркушина: На Олімпійські ігри їде не прізвище, а українка

Меркушина розповіла, що індивідуальна гонка в Антгольці начебто мала бути відбірковою. До цього місце у збірній на Олімпіаду собі гарантували Олена Білосюк, Юлія Джима та Валентина Семеренко.

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За інші два місця, окрім Меркушиної, боролися Ірина Петренко й Дарія Блашко. Саме ці дві біатлоністки й потрапили до складу. При цьому Меркушина звернула увагу, що Блашко знялася з індивідуальної гонки в Антгольці.

Бачите, наскільки змінюється інформація. Наскільки я чула, ця гонка мала бути відбірковою. Я не розумію причин, через які не вийшла Дарія Блашко. Тому що такі слова як... Я не знаю, чим вона це мотивує,

– сказала Анастасія.

Цікаво, що Дарія Блашко, яка до переходу в збірну України виступала за Білорусь, також скаржилася на відбір. Блашко говорила, що повинні бути чіткі критерії відбору.

Меркушина розповіла, що саме наставник збірної України Урош Велепець говорив, що етап в Антгольці буде відбірковим. Проте склад оголосили під час першої жіночої гонки в Антгольці.

"Скажімо, один нам відомий тренер у своєму інтерв'ю сказав, що незважаючи на свої результати, Меркушина повинна виходити і боротися. Я не говорила жодного слова, виходила і показувала своє на лижні. Так, я сьогодні не була найшвидшою, я не стріляла найкраще, але динаміку у підвищенні я показала", – зазначила Меркушина.

До уваги. В індивідуальній гонці Анастасія з трьома штрафними хвилинами посіла 37-е місце.

Меркушина заявила, що на Олімпійські ігри має їхати той, хто демонструє кращі результати.

Я справді впевнена, що мають їхати найкращі, бо на Олімпійські ігри їде не прізвище, а українка. Має їхати той, хто покаже найкращий результат навіть у тих умовах, які зараз є. Я не ображаюся,

– сказала біатлоністка.

Вона додала, що справедливого відбору на Олімпіаду немає через умови, пов'язані з пандемією.

"Навіть якщо я не поїду, то боротимуся за свою країну в інших змаганнях. Тому що справедливого відбору просто немає і не може бути через умови, в яких ми через всі пандемії, хвороби. Це спорт, життя не закінчується. Було стільки Олімпіад, на які я не поїхала, і будуть ще стільки, на які я не поїду. Нема за що переживати", – резюмував Меркушина.

Меркушина програла конкуренцію