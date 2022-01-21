Накануне Олимпийских игр в Пекине в женской сборной Украины по биатлону вспыхивает скандал с попаданием в окончательную олимпийскую заявку.

К слову Тренер женской сборной Украины по биатлону рассказал, почему не определили состав на Олимпиаду

В олимпийскую женскую команду уже отобрались Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Билосюк. Два места еще остаются вакантными. Тренерский штаб по итогам выступлений в Антхольце пересмотрит Дарью Блашко, Ирину Петренко и Анастасию Меркушину.

Такая неопределенность вызвала негативную реакцию у Блашко. По мнению спортсменки, основы отбора на Олимпиаду никем не контролируются.

"Сначала было объявлено, что я вроде прохожу. Теперь – непонятная ситуация, никто ничего не говорит. Надеюсь, мои результаты в сезоне сказали за себя. Отбор, видимо, должен был быть закончен в Рупольдинге, но было принято решение затянуть его дальше. К Антхольцу", – начала она.

Должны быть какие-то критерии, которые будут утверждать министерство, Федерация, НОК. Поскольку это государственные дела, это не частная лавочка. Мы все выступаем за страну, сражались за попадание, чтобы представлять свою страну достойно. Отбирались и готовились. Надеюсь, что смогу попасть в заявку,

– заявила Блашко.

Олимпийская сборная Украины: что известно