Неожиданная ротация от Украины
Сперва на индивидуальную гонку было заявлено пять украинок, но в последнюю очередь из списка исчезли сразу две биатлонистки сине-желтой команды. Речь идет о Елене Билосюк и Дарьи Блашко.
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Пока не сообщается, почему девушки снялись в день гонки.
Первой на трассу в итальянском Антхольце выйдет Ирина Петренко. А вот закрывать гонку для Украины будет олимпийская чемпионка Юлия Джима. Также в индивидуалке выступит Анастасия Меркушина
Состав Украины на женскую "индивидуалку"
22. Ирина Петренко
52. Анастасия Меркушина
55. Юлия Джима
Джима попытается попасть в масс-старт
Юлия Джима попытается улучшить борьбу и отобраться в мас-старт, который 23 января закроет программу итальянского этапа Кубка мира.
Перед стартом гонки олимпийская чемпионка из Украины замыкает топ-30 общего зачета Кубка мира среди женщин. В активе украинки 147 очков.
Напомним, что мужская сборная Украины провалилась в индивидуалке. Ни один из биатлонистов не попал в зачетную зону (топ-40). Выше всех финишировал Антон Дудченко – 47-я позиция.