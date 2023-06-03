Первая партия вообще осталась за российской теннисисткой 6:2. После первого сета украинская теннисистка попросила судью вызвать медиков на корт. Свитолину беспокоил глаз, что беспокоило ее поклонников, пишет 24 Канал.

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Свитолина: Он опустился вниз глаза, он был прямо на зрачке, так что я его постоянно видела

Врачи зарыли глаз, после чего Элина сообщила судье, что все в порядке, она готова продолжать бороться за выход в 1/8 финала Ролан Гаррос. После этого выхода медиков игра Элины стала значительно лучше. Украинка сразу выиграла пять гейма подряд и довела счет второго сета до разгромного 0:5. Далее Блинкова взяла два гейма, но на большее у этой партии россиянки не хватило – 2:6 в пользу украинки.

В третьем сете Свитолина выиграла победу у Блинковой, которая нанесла второе поражение подряд в очном противостоянии за последние несколько дней - 5:7 за Элиной.

Напомним! Местной публике Ролан Гаррос не понравилось, что Свитолина не пожала руку Блинковой после матча. Поэтому фанаты освистали ее, как сделали это с другой украинкой Мартой Костюк. Менеджер Свитолиной надела замечательную футболку, которым обратилась к россиянам.

На послематчевой пресс-конференции Свитолина рассказала о своей ноге, которая была у нее зафиксирована и проблемы с глазом по ходу встречи.

С ногой есть небольшая проблема. Но я смогла сегодня более-менее восстановиться. Мой физиотерапевт совершила несколько манипуляций, поэтому нога была сегодня в относительно нормальном состоянии. Что касается глаза, то у меня выскочил ячмень, это было очень неприятно. Он опустился вниз глаза, он был прямо на зрачке, так что я его постоянно видела. Было такое чувство, что оно мешало мне видеть. Поэтому мне нужен был врач, чтобы промыть глаз и адаптироваться к этому,

– рассказала Элина.

Впереди Свитолину ждет новое противостояние против представительницы страны-агрессора. Соперницей Элины в 1/8 финала Ролан Гаррос будет россиянка Дарья Касаткина. Правда, она не из тех "хороших русских", которые молчат о войне. Она публично осудила российскую агрессию и поддерживает Украину. Их противостояние на парижском корте состоится 4 июня, ориентировочное начало встречи в 12:00 (по Киеву).