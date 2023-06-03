Перша партія взагалі залишилась за російською тенісисткою 6:2. Після першого сету українська тенісистка попросила суддю викликати медиків на корт. Світоліну турбувало око, що неабияк занепокоїло її прихильників, пише 24 Канал.

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Світоліна: Він опустився униз ока, він був прямо на зіниці, тож я його постійно бачила

Лікарі закапали око, після чого Еліна повідомила судді, що все в порядку, вона готова продовжувати боротись за вихід в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Після цього виходу медиків гра Еліни стала значно кращою. Українка одразу виграла п'ять геймів поспіль та довела рахунок другого сету до розгромного 0:5. Далі Блінкова взяла два гейми, але на більше у цій партії росіянки не вистачило – 2:6 на користь українки.

У третьому сеті Світоліна вигризла перемогу у Блінкової, якій завдала другої поразки поспіль в очному протистоянні за останні декілька днів – 5:7 за Еліною.

Нагадаємо! Місцевій публіці Ролан Гаррос не сподобалось те, що Світоліна не потиснула руку Блінковій після матчу. Тому фанати освистали її, як зробили це з іншою українкою Мартою Костюк. Менеджерка Світоліної одягнула чудову футболку, якою звернулась до росіян.

На післяматчеві пресконференції Світоліна розповіла про свою ногу, яка була у неї зафіксована та проблеми з оком по ходу зустрічі.

З ногою є невелика проблема. Але я змогла сьогодні більш-менш відновитись. Мій фізіотерапевт зробила кілька маніпуляцій, тому нога була сьогодні у відносно нормальному стані. Щодо ока, то в мене вискочив ячмінь, це було дуже неприємно. Він опустився униз ока, він був прямо на зіниці, тож я його постійно бачила. Було таке відчуття, що воно заважало мені бачити. Тому мені потрібен був лікар, аби промити око й адаптуватись до цього,

– розповіла Еліна.

Попереду на Світоліну чекає нове протистояння проти представниці країни-агресора. Суперницею Еліни в 1/8 фіналу Ролан Гаррос буде росіянка Дар'я Касаткіна. Щоправда, вона не з тих "хароших русскіх", які мовчать про війну. Вона публічно засудила російську агресію та підтримує Україну. Їх протистояння на паризькому корті відбудеться 4 червня, орієнтовний початок зустрічі о 12:00 (за Києвом).