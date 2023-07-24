Элина Свитолина принципиально не подает руку теннисисткам из России и Белоруссии. Многие европейские болельщики не понимают такой позиции украинки и даже освистают за это. Однако Элина не обращает внимания на такую реакцию публики.

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Свитолина: Моя позиция должна быть четкой

Во время общения с журналистами Свитолина объяснила, почему не жмет руку россиянкам и белорускам. В то время, когда ее друзья отдают свою жизнь за независимость Украины, она не может делать вид, будто ничего не происходит.

"Мне очень грустно и очень обидно, что люди этого не понимают. Это очень очевидная вещь – не давить друг другу руки, когда у меня есть много друзей, которые сейчас на передовой, воюют за Украину".

Вы можете себе представить, как они смотрят, как я борюсь на "Уимблдоне" или где-то в мире, пожимая друг другу руки и ведя себя так, будто ничего не происходит?

Люди должны понимать, что иногда нельзя отделить политику от спорта. Они представляют свои страны, а я представляю свою перед миром. Моя позиция должна быть четкой", – сказала Свитолина.