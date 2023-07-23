Украинская теннисистка Екатерина Байндль вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште. Этот успех позволил обновить один из национальных рекордов.

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Уникальное достижение украинок

Впервые в истории сразу 5 украинских теннисисток дошли до финала на турнирах WTA во время одного сезона. В 2023 году до решающего матча добрались Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Екатерина Байндль. Добыть трофей сумели Костюк и Свитолина, а вот Цуренко и Калинина не сумели выиграть свои финальные поединки. Будем надеяться, что Екатерина Байндль присоединится к компании Элины и Марты.

Все финалы украинских теннисисток в сезоне-2023

WTA 250 Хуахин (Таиланд). Хард. Январь

Леся Цуренко – Чжу Линь 4:6, 4:6

WTA 250 Остин (США). Хард. Март

Марта Костюк – Варвара Грачева 6:3, 7:5

WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. Май

Ангелина Калинина – Елена Рыбакина 4:6, 0:1, RET., Калинина

WTA 250 Страсбург (Франция). Грунт. Май

Элина Свитолина – Анна Блинкова 6:2, 6:3

WTA 250 Будапешт (Венгрия). Грунт. Июль

Екатерина Байндл – Мария Тимофеева (матч состоится 23 июля)

Отметим, что предыдущее достижение датировалось 2018 годом. Тогда в финал турниров WTA доходили четыре украинских теннисистки: Элина Свитолина, Екатерина Байндль, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Важно! В воскресенье, 23 июля, Екатерина Байндль сыграет в финале турнира WTA 250 в Будапеште. Украинка проведет матч против представительницы страны 404 Марии Тимофеевой. Начало встречи – не раньше 18:00 по киевскому времени. Трансляция запланирована на телеканале Setanta Sports.