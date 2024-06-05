В своих соцсетях теннисистка выложила фотографию из медицинского центра, куда отправилась после Ролан Гаррос. Элину Свитолину ждало МРТ, сообщает 24 Канал.

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Что известно о травме спины у украинки

Украинская спортсменка коротко подписала фото.

Мы снова встретились,

– написала Свитолина на фото.



Свитолина сделала МРТ / Скриншот из соцсетей теннисистки

Еще после вылета с Открытого чемпионата Франции Элина рассказала о своем физическом состоянии и проблемах со спиной, которые ее беспокоят уже в течение определенного времени. Свитолина призналась, что далеко не на все процедуры ее спина реагирует нормально. Поэтому перед каждым игровым блоком она делает обследование, чтобы увидеть, есть ли улучшение, или нет.

От чего зависит решение теннисистки, или дать покой травмированной спине на несколько недель. Сейчас первая ракетка Украины немного отдохнет перед травяными турнирами.

Сейчас я немного отдохну, насколько смогу, потому что травяной сезон уже на носу. Но я попробую позаботиться о себе, насколько будет возможность. Конечно, я не молодею, поэтому мне надо для этого немного больше времени,

– рассказывала Свитолина на пресс-конференции РГ.

Отметим, что после окончания РГ-2024 Свитолина потеряет статус первой ракетки страны, которой станет Марта Костюк.

Как Элина Свитолина выступала на Ролан Гаррос-2024