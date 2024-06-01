Элина Свитолина – Ана Богдан 2:0 (7:5, 6:2)
Тогда Свитолина потерпела обидное поражение в матчевом противостоянии Украина – Румыния. Поэтому первая ракетка Украины надеялась получить реванш и продолжить выступление на Ролан Гаррос, пишет 24 Канал.
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Третья победа Свитолиной на Ролан Гаррос
Матч теннисисток начался позже запланированного из-за сильного дождя. Во втором сете встречу тоже пришлось останавливать на 30 минут.
В первой партии на корте шла равная борьба. При счете 6:5 в пользу Свитолиной украинка сделала еще один брейк и выиграла сет – 7:5.
Второй сет румынка начала с выигранного гейма. Однако затем Элина практически не ошибалась и уверенно победила со счетом 6:2.
Для победы Свитолиной хватило полтора часа игрового времени. Свитолина реализовала 70% брейкпоинтов – 7 из 10, а румынка лишь 4 из 9.
Украинка в четвертый раз в карьере пробилась в четвертый круг Ролан Гаррос. В 1/8 финале соперницей первой ракетки Украины будет Елена Рыбакина из Казахстана.
Турнирный путь Свитолиной на Ролан Гаррос
- Элина Свитолина стартовала на Открытом чемпионате Франции с победы над чешской теннисисткой Каролиной Плешаковой - 2:1 (3:6, 6:4, 6:2).
- В 1/16 украинка встретилась с представительницей Франции Диан Парри. Непростой матч завершился победой Светолиной - 2:0 (6:4, 7:6 (3)).