Элина Свитолина – Ана Богдан 2:0 (7:5, 6:2)

Тогда Свитолина потерпела обидное поражение в матчевом противостоянии Украина – Румыния. Поэтому первая ракетка Украины надеялась получить реванш и продолжить выступление на Ролан Гаррос, пишет 24 Канал.

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Третья победа Свитолиной на Ролан Гаррос

Матч теннисисток начался позже запланированного из-за сильного дождя. Во втором сете встречу тоже пришлось останавливать на 30 минут.

В первой партии на корте шла равная борьба. При счете 6:5 в пользу Свитолиной украинка сделала еще один брейк и выиграла сет – 7:5.

Второй сет румынка начала с выигранного гейма. Однако затем Элина практически не ошибалась и уверенно победила со счетом 6:2.

Для победы Свитолиной хватило полтора часа игрового времени. Свитолина реализовала 70% брейкпоинтов – 7 из 10, а румынка лишь 4 из 9.

Украинка в четвертый раз в карьере пробилась в четвертый круг Ролан Гаррос. В 1/8 финале соперницей первой ракетки Украины будет Елена Рыбакина из Казахстана.

Турнирный путь Свитолиной на Ролан Гаррос