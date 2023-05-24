Организаторы турнира WTA 250 в нидерландском Гертогенбосе хотят видеть на своем корте украинку. Потому дали Элине wild card в основу травяного старта.

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Щедрость организаторов соревнований

В твиттере Libéma Op отметили эту новость как возвращение на корт бывшей третьей ракетки мира.

Для украинской теннисистки участие на этом турнире в Нидерландах не будет дебютным. В 2014 году Свитолина уже выступала в Гертогенбосе, где дошла до стадии четвертьфинала.

Обратите внимание! Турнир WTA 250 в Гертогенбосе будет проходить с 12 по 18 июня 2023 года.

А пока Элина сыграет в 1/8 финала WTA 250 во Франции. Соперницей украинки будет Эрин Раутлифф из Новой Зеландии. Ориентировочное начало встречи 24 мая в 16:05 (по Киеву).

Напомним, что в первом круге Свитолина в двух сетах одолела американку Луизу Чирико - 6:4 и 7:6.

Наилучшим результатом по возвращении на корт Светолиной является ее выступление во Франции на турнире WTA125 в Сен-Мало. Тогда Элина сумела дойти до полуфинала, где уступила американке Слоан Стивенс. Сразу после этого выступления Свитолина с 1088-й позиции запрыгнула на 540-ю.

По состоянию на 24 мая Свитолина идет в мировом рейтинге WTA на 508-й строчке, набрав 87 баллов.