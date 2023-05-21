Элина Свитолина (Украина) – Луиза Чирико (США) 2:0 (6:4, 7:6)

Элина Свитолина в стартовой встрече взяла верх над Луизой Чирико из США. Украинка решила справиться с оппоненткой без интриги, пишет 24 Канал.

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История повторилась

Элина Свитолина попала на турнир в Страсбурге (Франция) благодаря wild card, который получил от организаторов соревнований. Этот турнир будет проходить через неделю перед началом Ролан Гаррос, на котором украинская теннисистка выступит, заявившись по защищенному рейтингу. В первом круге Свитолина получила у соперницы американку Чирико (242-ю ракетку мира). Для теннисисток матч в Страсбурге стал вторым в их истории противостояний. Поскольку в 2015 году украинка в двух сетах победила американку на турнире в Боготе (Колумбия). То же произошло во Франции.

Победа не далась украинским сложно, однако и не слишком легко. Ключевым моментом первой партии стал десятый гейм на подаче Чирико. Свитолина с первой же попытки реализовала матчпоинт и вышла вперед в игре. На старте второго сета теннисистки отдали по два гейма на собственной подаче друг другу. После этого Элина сделала брейк в девятом гейме, однако в десятом позволила Чирико сравнять счет. Победительницу второго сета должен был определить тай-брейк. Ею стала Свитолина, которая отдала сопернице только одно очко.

Следует отметить, что во втором круге украинская теннисистка встретится с победительницей пары противостояния Кэти Волынец и Элизы Мертенс (второй сеяной на турнире).