Досадно травма помешала Ангелине Калининой завершить финальный матч основного турнира серии WTA 1000 в итальянском Риме. Однако отличное выступление украинки на итальянских кортах позволило ей обновить собственный рекорд в рейтинге WTA.

Достойно внимания Уверенное начало: Свитолина стартовала с победы над Луизой Чирико на турнире WTA250 во Франции

Рекорд Калининой и прогресс Стародубцевой

Благодаря выходу в финал "тысячника" Калинина поднялась на 25-е место, сразу прыгнув на 22 позиции. Теннисистка из Новой Каховки снова возглавила национальный рейтинг теннисисток.

Марта Костюк поднялась на одну строчку и теперь занимает 39 место, а Леся Цуренко начинает неделю на 63-й. Екатерина Байндл располагается на 80-й строчке рейтинга WTA (+1).

Улучшили свои позиции Даяна Ястремская, которая поднялась на 144 место (+14), и Дарья Снигур – на 163-ю позицию (+6).

Невероятный прогресс продемонстрировала Юлия Стародубцева. Благодаря выходу в финал на турнире ITF W60 в США украинка поднялась сразу на 118 ступенек и занимает 381 место.

Что касается других украинских теннисисток, то стоит отметить приближающуюся к топ-500 Элину Свитолину. Экс-первая ракетка Украины уже на 508 месте.

Рейтинг украинских теннисисток / WTA

А возглавляет рейтинг WTA польская теннисистка Ига Швентек, набравшая 8940 баллов.

Топ-10 мирового рейтинга / WTA

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок занимает 8-е место (-1), Марта Костюк опустилась на 28-ю строчку (-1), а Надежда Киченок поднялась на 51-е место (+7).

Парный рейтинг украинок / WTA