Організатори турніру WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі хочуть бачити на своєму корті українку. Тому дали Еліні wild card в основу трав'яного старту.

Цікаво Калініна знову перша ракетка України: неймовірний стрибок в рейтингу WTA

Щедрість організаторів змагань

У твітері Libéma Op зазначили цю новину, як повернення на корт колишньої третьої ракетки світу.

Для української тенісистки участь на цьому турнірі у Нідерландах не буде дебютною. У 2014-му році Світоліна вже виступала у Гертогенбосі, де дійшла до стадії чвертьфіналу.

Зверніть увагу! Турнір WTA 250 у Гертогенбосі відбуватиметься з 12-го по 18-те червня 2023 року.

А поки Еліна зіграє в 1/8 фіналу WTA 250 у Франції. Суперницею українки буде Ерін Раутліфф із Нової Зеландії. Орієнтовний початок зустрічі 24 травня о 16:05 (за Києвом).

Нагадаємо, що у першому колі Світоліна у двох сетах здолала американку Луїзу Чіріко – 6:4 та 7:6.

Наразі найкращим результатом після повернення на корт Світоліної є її виступ у Франції на турнірі WTA125 у Сен-Мало. Тоді Еліна зуміла дійти до півфіналу, де поступилась американці Слоан Стівенс. Одразу після цього виступу Світоліна з 1088-ї позиції застрибнула на 540-ву.

Станом на 24 травня Світоліна йде у світовому рейтингу WTA на 508-й сходинці, набравши 87 балів.