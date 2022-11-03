Бывшая третья ракетка мира переживает самый лучший период в жизни каждой женщины. 15 октября Элина Свитолина впервые стала мамой.

Важно "Возможность напомнить всем, что война продолжается": Свитолина проведет благотворительный аукцион в Монако

Лучший период в жизни

Украинская теннисистка не показывает лицо своей новорожденной дочки Скай от лишних плохих взглядов. Но не перестает радовать своих поклонников фотографиями и видео с дочерью.

Ранее жена французского теннисиста Гаэля Монфиса показала комнату дочери и первые прогулки на открытом воздухе.

В этот раз в объектив смартфона Элины попала сама Скай. Свитолина сняла оригинальное видео с дочерью в свой TikTok.

Видео Светолиной с дочкой Скай

Напомним, что теннисные супруги обручились 16 июля 2021-го года. Празднование было в швейцарском Ньоне. А уже 15 мая 2022 года стало известно, что пара ждет пополнения.

В настоящее время Свитолина сочетает материнство с благотворительной деятельностью. Элина продолжает помогать Украине в войне против России. Теннисистка анонсировала гала-вечер с аукционом, который состоится 2 декабря в Монако.