Семья Светолиной ждет пополнения
Прекрасное известие о рождении первенца семья профессиональных теннисистов сообщила в своих соцсетях. Уже в октябре 2022 г. в семье Элины Светолиной будет пополнение.
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Первая ракетка Украины раскрыла пол ребенка. У Элины родится дочь. Бронзовый призер Олимпиады-2020 выложил трогательное фото с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, который мило обнимает живот любимой.
С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре,
– написала украинка.
В комментариях под фотографией украинские спортсмены начали приветствовать свою "коллегу по цеху". Легкоатлетки Юлия Левченко, Виктория Ткачук и борец Жан Беленюк были одними из первых, кто поздравил Элину с предстоящим пополнением.
В конце марта Свитолина объявила о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.
Элина Свитолина помогает Украине
- Лучшая украинская теннисистка одной из первых отреагировала на полномасштабное вторжение России в Украину. После 24 февраля Свитолина отказалась выходить на корт против соперниц из России или Белоруссии.
- Фонд олимпийского призера помогает украинским теннисистам, покинувшим страны из-за агрессии врага.
- Элина сообщала, что все заработанные призовые отдала на нужды украинской армии.
- Первая ракетка Украины продолжила вести информационную войну против врагов. Она была в списке украинок, которая поддержала отстранение россиян и белорусов от Уимблдона и требовала наложить еще большие санкции.
- Свитолина продолжала собирать средства на благотворительном вечере в Калифорнии, который и организовала лучшая украинская теннисистка.
- Украинка была гостей благотворительного аукционного вечера в Лондоне, организованного бывшей итальянской теннисисткой Франческой Скьявоне.
- Недавно одесситка заявила, что до сих пор ждет высказываний от продолжающих молчать российских и белорусских теннисистов. Тогда получила оскорбительный ответ от президента Федерации тенниса России Шамиля Шарпищева. Однако за украинку вступился глава НОК Украины Сергей Бубка.