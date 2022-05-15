Семья Светолиной ждет пополнения

Прекрасное известие о рождении первенца семья профессиональных теннисистов сообщила в своих соцсетях. Уже в октябре 2022 г. в семье Элины Светолиной будет пополнение.

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Первая ракетка Украины раскрыла пол ребенка. У Элины родится дочь. Бронзовый призер Олимпиады-2020 выложил трогательное фото с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, который мило обнимает живот любимой.

С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре,

– написала украинка.

В комментариях под фотографией украинские спортсмены начали приветствовать свою "коллегу по цеху". Легкоатлетки Юлия Левченко, Виктория Ткачук и борец Жан Беленюк были одними из первых, кто поздравил Элину с предстоящим пополнением.

В конце марта Свитолина объявила о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.

Интересно! В скором времени Свитолина может потерять статус первой ракетки Украины. Из-за пропуска турниров Элина опустится в рейтинге. Это звание может получить Ангелина Калинина, которая в рейтинге WTA идет на 36 месте. Зато Элина – 27-я.

Элина Свитолина помогает Украине