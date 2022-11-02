Самая титулованная теннисистка Украины продолжает свою благотворительную деятельность на благо родной страны. Элина Свитолина впервые после рождения дочери Скай организует вместе со своим фондом вечер в поддержку Украины. Об этом теннисистка сообщила в своих соцсетях.

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Свитолина: Моя цель – собрать тех, кто болеет за нашу страну

Благотворительный гала-вечер состоится 2 декабря в Монте-Карло. Аукцион состоится на интересной локации – на яхт-клубе в Монако.

Все вырученные средства будут перечислены на программу юных украинских теннисистов. Часть средств направится на поддержку семей тех молодых теннисистов, которыми занимается фонд Светолиной.

Я провожу благотворительное мероприятие своего фонда в сверхсложное для нашей страны время… Это возможность еще раз напомнить всем, что война продолжается,

– написала Элина.

Бывшая первая ракетка Украины назвала цель такого благотворительного вечера.

Моя цель – собрать тех, кто болеет за нашу страну, и найти новых друзей и партнеров фонда, работающего как для поддержки талантливых детей, так и для развития тенниса. Мы с командой твердо верим в победу и уже сейчас думаем о послевоенном восстановлении спортивной инфраструктуры. Выехавшие из-за войны юные спортсмены должны знать, что их ждут дома,

– добавила Свитолина.

Интересно, что гости гала-вечера смогут стать обладателями 15 уникальных лотов, среди которых эксклюзивный приватный концерт только для двух в одном из самых известных оперных театров мира, La Fenice в итальянской Венеции.

Что касается любителей тенниса, то среди лотов следует выделить билеты на финал Уимблдона, который состоится в 2023 году. Обладатель такого лота сможет посетить сразу два финала – в мужском и женском разрядах.

Напомним, что Свитолина является послом платформы UNITED 24. Фонд Элины неоднократно организует благотворительные вечера, а еще до беременности теннисистка перечисляла все заработанные призовые нужды нашей армии.