Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина 15 октября подарила своему мужу Гаэлю Монфису дочь Скай. Недавно молодая мама делилась со своими подписчиками в инстаграм фотографиями детской комнаты.
Теперь настал черед прогулки на свежем воздухе. 28-летняя теннисистка опубликовала два снимка на природе с коляской.
Переходим к выходным,
– написала Свитолина.
Похоже, программа на уик-энд для молодой мамы будет насыщенной. Живописные пейзажи Швейцарии и свежий воздух лучше всего подойдут для прогулок маленькой Скай.