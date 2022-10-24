15 октября Элина Свитолина и Гаэль Монфис впервые стали родителями. У звездной пары теннисистов родилась дочь, которой дали имя Скай.

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Родители новорожденной заранее подготовились к такому событию и оформили для малышки детскую комнату. Украинская теннисистка опубликовала в Instagram фотографии, на которых снят новорожденный ребенок и интерьер комнаты.

"Наше уютное воскресенье дома", – подписала фото знаменитая спортсменка.

В комментариях Светолину поздравили многие известные звезды спорта и шоу-бизнеса: Леся Никитюк, Марта Костюк, Юлия Левченко и многие другие.

Напомним, что впервые звездная пара сообщила о беременности Свитолиной 15 мая 2022 года. Еще тогда Элина рассекретила пол ребенка и месяц его рождения.

Из-за паузы в карьере Свитолина опустилась на 238-ю позицию в рейтинге WTA. Сейчас спортсменка занимается воспитанием дочери и помогает Украине в качестве посла президентской платформы United24.