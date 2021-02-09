Соревнования по вольной борьбе начинают набирать обороты после длительного перерыва, который был вызван пандемией коронавируса. Украинские спортсменки-борцы эксклюзивно поделились впечатлениями от чемпионата Украины, который стал отборочным к чемпионату Европы и лицензионных турниров на Олимпийские игры в Токио.

Соревнования состоялись 30-31 января в Конча-Заспе. Всего были определены победительницы в 10 весовых категориях. Спорт24 собрал эмоции, впечатления и переживания призеров турнира.

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Оксана Ливач – чемпионка Украины (50 килограммов)

Девушки с нетерпением ждали чемпионат Украины. Это первый старт в новом 2021 году, где решались вопросы, кто же станет первым номером в каждой весовой категории, а также, кто будет защищать честь страны на международных соревнованиях чемпионата Европы и лицензионных турнирах.

Чемпионка высоко оценила готовность своих соперниц к соревнованиям: "Борчихи показывали на ковре достойную, интересную и непредсказуемую борьбу, каждая схватка была очень напряженной".



Призеры чемпионата Украины в весе 50 килограммов / Фото Мария Костенко

Комментаторский опыт

А вот насчет организации были некоторые замечания. Однако 23-летняя девушка радуется, что глядя на происходящее чемпионат таки состоялся: "Сама организация могла быть лучшей, многие организационные вопросы не были вообще согласованы, не было трансляции соревнований, которая должна была бы присутствовать. Выкручивались сами, как могли".

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Поклонники женской борьбе таки смогли следить воочию за схватками. На одной из страниц в Инстаграме были проведены прямые эфиры, комментатором таких трансляций стала сама Оксана Ливач.

Вообще эта история получилась совершенно случайно. Как я уже говорила, что официальной трансляции на этом чемпионате не было, а лишь осуществлялся эфир на странице Ассоциации борьбы Украины в инстаграме. Случайно взяла телефон и начала разговаривать с аудиторией, рассказывая ход схваток. Меня настолько это увлекло, что охотно продолжила такое новое для себя дело до конца соревнований. Комментирование далось легко, хотела рассказывать людям о борьбе так, как ее вижу я. Чтобы любому зрителю было все понятно, а для меня это был новый дополнительный опыт,

– рассказала Ливач.

О соперничестве

Титулованная борчиха, которая представляет Львовскую область, уверенно победила Татьяну Заяц из Ровно и львовянку Богдану Ящук. В финале Оксана не оставила шансов Татьяне Профатиловой с Донетчины.

В моей весовой категории сейчас большинство девушек молодого возраста, но это конечно не позволяет мне ни на секунду расслабляться, потому что все соперники достойны победы. На этом чемпионате выиграла все схватки досрочно и с техническим преимуществом,

– сказала Ливач.

По словам Оксаны, следующие соревнования уже не за горами. Девушки выступят на Киевском международном турнире уже в этом месяце, а перед этими соревнованиями планируется масштабный тренировочный сбор, где будут работать не только украинские представительницы, но и спортсменки из многих стран: "К нам приедут борчихи со всего мира: Америки, Казахстана, Нигерии, стран Европы, поэтому турнир будет на очень высоком уровне. Можно назвать его малым чемпионатом мира".

Алина Грушина – чемпионка Украины (57 килограммов)

Впечатления от турнира

Проведение соревнований у нас всегда на высоком уровне, мне все понравилось. Перед этим провели тренировочный сбор в Конча-Заспе, где и состоялись соревнования. Поэтому такая организация была очень удобной. Сейчас не так много турниров, поэтому девушкам не хватает соревновательной атмосферы,

– заявила Алина.



Пьедестал на чемпионате Украины в весе 57 килограммов / Фото Мария Костенко

Победительница чемпионата Украины отметила не только высокий уровень турнира, но и соперниц. По мнению Грушиной, в ее категории много девушек не только одни из лучших в Украине, но и даже в Европе и мире. Алина призналась, что сильно скучала по победам, поэтому была сверхмотивированной, чтобы дать достойный бой конкуренткам. Также девушке помогла поддержка родных, которые больше верили в силы борчихи, чем она сама. Особенно это сработало в финале, где Алина встретилась с титулованной Татьяной Кит, с которой они вместе тренировались на сборах.

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У нас такой вид спорта, что легко быть не может. Сперва нужно в правильном направлении настроить себя на схватку. Все поединки были сложными и интересными, но я была уверена в себе, это помогло побороться до конца. У меня была рядом сильная поддержка, которая разделила эти радостные эмоции. Я рада, что получила "золото" на чемпионате, все сложилось так, как и хотела, фортуна была на моей стороне. В целом я, тренер и семья довольны результатом,

– рассказала Грушина.

Что касается уровня подготовленности, то тут Алина призналась, что полностью своей борьбой на соревнованиях никто не может быть доволен. Ошибки есть у всех, борьба спортсменки тоже не является исключением.

Татьяна Кит – серебряный призер соревнований (57 килограммов)

К соревнованиям подошла с максимальной ответственностью. Это был мой первый чемпионат Украины после долгого периода без соревнований после травмы. Поэтому понимала, что медаль мне просто необходима. Конечно, хотелось получить золотую награду, но сейчас завоевала "серебро". Еще есть много над чем работать и не останавливаясь идти вперед к золотой медали,

– подчеркнула борчиха.



Татьяна Кит слушает наставления тренера / Фото Мария Костенко В шаге от "золота" Победное шествие спортсменки, которая представляет Львовскую область, остановила в финале борчиха из Киевщины Алина Грушина. Татьяна, как и Алина Грушина, отметила, что в их весовой категории есть одна из крупнейших конкуренций среди украинок: "У нас есть четыре явных лидера, среди них каждая достойна быть первой. Настраиваться и выходить решительно нужно с каждой. Сейчас чемпионкой в весе стала Грушина. Видимо, я где-то не доработала, поэтому нужно правильно обдумать свой тренировочный процесс, Что нужно добавить и усовершенствовать". Для победы скорее всего не хватило морального настроя. Чувствовала, что физически ничем не уступаю сопернице, а вот с настроением в голове было иначе. Но не следует на этом зацикливаться, нужно обдумать все ошибки и двигаться вперед,

– подытожила Кит.

Александра Хоменец – серебряный призер турнира (55 килограммов)

Александру Хоменец в решающей схватке ждала львовская дуэль. Девушка, которая представляет Львовскую область, встретилась с еще одной борчихой со Львова Кристиной-Зоряной Демко.

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Чемпионат Украины оставил хорошие впечатления, мне удалось выйти в финал соревнований. Что касается уровня соперниц, то сложно выделить какую-то одну конкурентку. Каждая борчиха была в хорошей форме и достойная победы. Перед турниром мы провели недельные тренировочные сборы, где могли изучить борьбу и действия друг друга. Это еще больше добавило трудностей во время схваток. Каждый понимал, что твоя соперница может сделать в той или иной ситуации,

– рассказала борчиха.

Как призналась сама Александра, то в решающем поединке ей не хватило уверенности, чтобы взобраться на высшую ступеньку пьедестала. Девушка завоевала "серебро", а не "золото", поэтому результатом не очень довольна.

Призерки ЧУ в весовой категории 55 килограммов / Фото Мария Косенко

Все результаты

50 килограммов

Оксана Ливач Татьяна Профатилова Вероника Москалева, Богдана Ящук

53 килограмма

Мария Винник Лилия Маланчук Лилия Горишняя, Мария Мартынчук

55 килограммов

Кристина Зоряна Демко Александра Хоменец Наталья Кливчуцкая, Анастасия Кравченко

57 килограммов

Алина Грушина Татьяна Кит Ирина Харив

59 килограммов

Катерина Зеленых Юлия Лисовская Оксана Москалева, София Боднар

62 килограмма

Ирина Коляденко Илона Прокопевнюк Юлия Ткач

65 килограммов

Татьяна Рожко Оксана Кухта Манола Скобельская, Анастасия Остапук

68 килограммов

Алина Бережная Алла Черкасова Алина Рудницкая, Оксана Чудик

72 килограмма

Романа Вовчак Анна Мазуркевич Ирина Зализко, Анастасия Альпєєва

76 килограммов