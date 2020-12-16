Во вторник, 15 декабря, украинские спортсменки-борцы поборолись за награды в финальных схватках на индивидуальном Кубке мира по вольной борьбе. Девушки везут в Украину три награды. Еще награды разыграют 16 декабря.

Первую медаль для украинской женской сборной принесла Лилия Маланчук. Уверенное шествие девушки в категории до 50 килограммов в финале остановила бронзовый призер чемпионата мира среди взрослых и ЧМ U-23 по России Екатерина Полещук. Более опытная соперница оказалась сильнее украинки. Встреча завершилась со счетом 0:10 в пользу россиянки. Маланчук получила серебряную награду, пишет 24 канал.

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Трижды на пьедестале

После поражения от Анастасии Григорьевой в 1/2 финала Инна Прокопевнюк боролась за бронзовую медаль. Ее соперницей в весе до 62 килограммов стала представительница Германии Луиза Немеш. Немка стала сильной соперницей для украинки. Но Инна показала настоящий характер и вырвала победу 3:1. Эта награда стала второй для Украины.

Последнюю награду в этот день для украинской команды получила Алла Белинская. Она в весе до 72 килограммов взяла верх над россиянкой Евгенией Захарченко – 6:2.

В среду, 16 декабря, за призовые места поборются другие украинки. В весовой категории до 65 килограммов Татьяна Рижко в поединке за "золото" сразится с Ириной Рингачи из Молдовы. А в "малых" финальных схватках за "бронзу" Екатерина Зеленых (59 килограммов) сойдется с Элиф Яник из солнечной Турции. А вот Алина Бережная (68 килограммов) выйдет на ковер против Анны Садчанки из Беларуси.

Видеообзор женских схваток