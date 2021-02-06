У России отобрали право на проведение чемпионата мира-2022 по борьбе
Россия должна была принимать чемпионат мира по борьбе в 2022 году. Но из-за отстранения страны от крупных международных соревнований турнир был перенесен в Белград (Сербия).
Источник:UWW
Всемирная федерация борьбы (UWW) сообщила, что в 2022 году столица Сербии будет принимать престижный чемпионат мира.
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Место проведения ЧМ-2022 по борьбе
Ранее соревнования должны были проходить в российском Красноярске.
Почему же UWW приняла такое решение о переносе? В декабре 2019 года ВАДА отстранила Россию от крупных международных соревнований на четыре года, но CAS сократил ее дисквалификацию до 2-х лет.
В течение этого периода российские спортсмены будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом. Атлетам запрещено использовать гимн страны и форму с национальными символами (флагом и гербом России).
Вероятно, если срок дисквалификации не будет продлен, то Россия сможет принять ЧМ по борьбе уже в 2023 году.
Интересно, что в 2020 году чемпионат мира из-за коронавируса был заменен на индивидуальный Кубок мира. Соревнования проходили в сербском Белграде. В мужском зачете сборная Украины заняла 6-е место с тремя наградами.
А вот результаты женщин были значительно лучше – высокая 2-я строчка в общем зачете турнира. Сначала украинки получили 3 медали, а затем пополнили копилку еще тремя. Всего украинские борчихи получили 6 наград.
- "Золото" – Татьяна Рижко
- "Серебро" – Лилия Маланчук
- "Бронза" – Алина Бережная, Алла Белинская, Екатерина Зеленых, Илона Прокопевнюк.
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