Змагання з вільної боротьби починають набирати обертів після тривалої перерви, яка була викликана пандемією коронавірусу. Українські борчині ексклюзивно поділились враженнями від чемпіонату України, який став відбірковим до чемпіонату Європи та ліцензійних турнірів на Олімпійські ігри у Токіо.

Змагання відбулись 30-31 січня у Конча-Заспі. Загалом було визначено переможниць у 10 вагових категоріях. Спорт24 зібрав емоції, враження та переживання призерок турніру.

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Оксана Лівач – чемпіонка України ( 50 кілограмів)

Дівчата з нетерпінням чекали чемпіонат України. Це перший старт у новому 2021 році, де вирішувались питання, хто ж стане першим номером у кожній ваговій категорії, а також, хто буде захищати честь країни на міжнародних змаганнях чемпіонату Європи та ліцензійних турнірах.

Чемпіонка високо оцінила готовність своїх суперниць до змагань: "Борчині показували на килимі достойну, цікаву та непередбачувану боротьбу, кожна сутичка була дуже напруженою".



Призерки чемпіонату України у вазі 50 кілограмів / Фото Марія Костенко

Коментаторський досвід

А от щодо організації були деякі зауваження. Однак 23-річна дівчина радіє, що дивлячись на сьогодення чемпіонат таки відбувся: "Сама організація могла бути кращою, багато організаційних питань не були взагалі узгодженні, не було трансляції змагань, яка мала б бути присутня. Викручувались самі, як могли".

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Прихильники жіночої боротьби таки змогли стежити на власні очі за сутичками. На одній зі сторінок у інстаграмі були проведені прямі ефіри, коментатором таких трансляцій стала сама Оксана Лівач.

Взагалі ця історія вийшла зовсім випадково. Як я вже говорила, що офіційної трансляції на цьому чемпіонаті не було, а лише здійснювався ефір на сторінці Асоціації боротьби України в інстаграмі. Випадково взяла телефон і почала розмовляти з аудиторією, розповідаючи хід сутичок. Мене настільки це захопило, що залюбки продовжила таку нову для себе справу до кінця змагань. Коментування далось легко, хотіла розповідати людям про боротьбу так, як її бачу я. Щоб будь-якому глядачу було все зрозуміло, а для мене це був новий додатковий досвід,

– розповіла Лівач.

Про суперництво

Титулована борчиня, яка представляє Львівську область, впевнено перемогла Тетяну Заяц із Рівного та львів'янку Богдану Ящук. У фіналі Оксана не залишила шансів Тетяні Профатіловій із Донеччини.

У моїй ваговій категорії зараз більшість дівчат молодого віку, але це звісно не дозволяє мені ні на секунду розслаблятися, тому що всі суперники достойні перемоги. На цьому чемпіонаті виграла всі сутички достроково та з технічною перевагою,

– сказала Лівач.

За словами Оксани, наступні змагання вже не за горами. Дівчата виступатимуть на Київському міжнародному турнірі вже цього місяця, а перед цими змаганнями планується масштабний тренувальний збір, де будуть працювати не лише українські представниці, а й спортсменки з багатьох країн: "До нас приїдуть борчині зі всього світу Америки, Казахстану, Нігерії, країн Європи, тому турнір буде на дуже високому рівні. Можна назвати його малим чемпіонатом світу".

Аліна Грушина – чемпіонка України ( 57 кілограмів)

Враження від турніру

Проведення змагань у нас завжди на високому рівні, мені все сподобалось. Перед цим провели тренувальний збір у Конча-Заспі, де й відбулись змагання. Тому така організація була дуже зручною. Зараз не так багато турнірів, тому дівчатам не вистачає змагальної атмосфери,

– заявила Аліна.



П'єдестал на чемпіонаті України у вазі 57 кілограмів / Фото Марія Костенко

Переможниця чемпіонату України відзначила не лише високий рівень турніру, а й суперниць. На думку Грушиної, у її категорії багато дівчат не лише одні з найкращих в Україні, а й навіть у Європі та світі. Аліна зізналась, що сильно сумувала за перемогами, тому була надвмотивованою, щоб дати гідний бій конкуренткам. Також дівчині допомогла підтримка рідних, які більше вірили у сили борчині, ніж вона сама. Особливо це спрацювало у фіналі, де Аліна зустрілась з титулованою Тетяною Кіт, із якою вони разом тренувались на зборах.

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У нас такий вид спорту, що легко бути не може. Спершу потрібно в правильному напрямку налаштувати себе на сутичку. Всі поєдинки були складними та цікавими, але я була впевнена в собі, це допомогло поборотися до кінця. У мене була поруч сильна підтримка, яка розділила ці радісні емоції. Я рада, що отримала "золото" на чемпіонаті, все склалось так, як і хотіла, фортуна була на моєму боці. Загалом я, тренер та сім'я задоволені результатом,

– розповіла Грушина.

Щодо рівня підготовленості, то тут Аліна зізналась, що повністю своєю боротьбою на змаганнях ніхто не може бути задоволений. Помилки є у всіх, боротьба спортсменки теж не є винятком.

Тетяна Кіт – срібна призерка змагань (57 кілограмів)

До змагань підійшла з максимальною відповідальністю. Це був мій перший чемпіонат України після довгого періоду без змагань після травми. Тому розуміла, що медаль мені просто необхідна. Звичайно, хотілося здобути золоту нагороду, але зараз завоювала "срібло". Ще є багато над чим працювати та не зупиняючись йти вперед до золотої медалі,

– підкреслила борчиня.



Тетяна Кіт слухає настанови тренера / Фото Марія Костенко

За крок до "золота"

Переможну ходу спортсменки, яка представляє Львівську область, зупинила у фіналі борчиня з Київщини Аліна Грушина.

Тетяна, як і Аліна Грушина, відзначила, що у їх ваговій категорії є одна з найбільших конкуренцій серед українок: "У нас є чотири явних лідерки, серед них кожна достойна бути першою. Настроюватися і виходити рішуче потрібно з кожною. Зараз чемпіонкою у вазі стала Грушина. Мабуть, я десь не допрацювала, тому потрібно правильно обдумати свій тренувальний процес, що потрібно додати та вдосконалити".

Для перемоги скоріш за все не вистачило морального настрою. Відчувала, що фізично нічим не поступаюсь суперниці, а от з настроєм в голові було інакше. Але не слід на цьому зациклюватись, потрібно обдумати всі помилки та рухатись вперед,

– підсумувала Кіт.

Олександра Хоменець – срібна призерка турніру (55 кілограмів)

На Олександру Хоменець у вирішальній сутичці чекала львівська дуель. Дівчина, яка представляє Львівську область, зустрілась із ще однією борчинею зі Львова Христиною-Зоряною Демко.

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Чемпіонат України залишив хороші враження, мені вдалось вийти до фіналу змагань. Щодо рівня суперниць, то складно виділити якусь одну конкурентку. Кожна борчиня була у гарній формі та достойна перемоги. Перед турніром ми провели тижневі тренувальні збори, де могли вивчити боротьбу та дії одна одної. Це ще більше додало труднощів під час сутичок. Кожен розумів, що твоя суперниця може зробити у тій чи іншій ситуації,

– розповіла борчиня.

Як зізналась сама Олександра, то у вирішальному поєдинку їй не вистачило впевненості, щоб підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу. Дівчина здобула "срібло", а не "золото", тому результатом не надто задоволена.



Призерки ЧУ у ваговій категорії 55 кілограмів / Фото Марія Косенко

Всі результати

50 кілограмів

Оксана Лівач Тетяна Профатілова Вероніка Москальова, Богдана Ящук

53 кілограми

Марія Винник Лілія Маланчук Лілія Горішня, Марія Мартинчук

55 кілограмів

Христина-Зоряна Демко Олександра Хоменець Наталія Клівчуцька, Анастасія Кравченко

57 кілограмів

Аліна Грушина Тетяна Кіт Ірина Харів

59 кілограмів

Катерина Зелених Юлія Лісовська Оксана Москальова, Софія Боднар

62 кілограми

Ірина Коляденко Ілона Прокопевнюк Юлія Ткач

65 кілограмів

Тетяна Ріжко Оксана Кухта Манола Скобельська, Анастасія Остапук

68 кілограмів

Аліна Бережна Алла Черкасова Аліна Рудницька, Оксана Чудик

72 кілограми

Романа Вовчак Анна Мазуркевич Ірина Залізко, Анастасія Альпєєва

76 кілограмів