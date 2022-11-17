Экс-футболист сборной Украины в шоке от суммы, которую Шахтер хочет выручить за Мудрика

Донецкий Шахтер готов уже в ближайшее трансферное окно отпустить своего лидера Михаила Мудрика. Но сумма, которую "горняки" хотят выручить за вингера, может отпугнуть претендентов на талантливого футболиста.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин назвал шестизначную сумму, которую придется выложить за трансфер Мудрика. Однако представитель донецкого клуба отметил, что отдать за 100-миллионный переход могут всего несколько клубов в мире.

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Левченко: Ну, серьезно, какие 100 миллионов

Сам футболист остался поражен таким заявлением и ценой на свой трансфер.

В футбольном круге принялись комментировать такие слова Палкина. Бывший полузащитник сборной Украины и нидерландского Витесса Евгений Левченко тоже остался шокирован таким смелым заявлением гендиректора "горняков".

Очень болезненно, если талант Мудрика будет похоронен в неадекватном аппетите руководителей Шахтера. Ну, серьезно, какие 100 миллионов?!,

– написал Левченко.

К публикации Левченко добавил слова Мудрика: "Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена – это точно".

И действительно, такая космическая сумма может легко отпугнуть всех претендентов на 21-летнего левого вингера Шахтера. Мечта Мудрика о выступлениях в одной из топ-лиг Европы может быть разрушена из-за таких финансовых вкусов донецкого клуба.

Хотя раньше в Шахтере уверяли, что не будут требовать Мудрика заоблачных сумм, чтобы не препятствовать развитию карьеры Михаилу. Но сравнивали его переход со 100-миллионным трансфером Антони в Манчестер Юнайтед. Теперь все перевернулось с ног на голову.

Отметим, что Мудрик в интервью Владе Зинченко (Седан) откровенно рассказал, что будет расстроен , если зимой не переберется из Шахтера в какой-нибудь топ-чемпионат Европы. Неймар, которого так любит украинец, уже даже записал видеообращение к Мудрику.

Михаил рассказывал, что летом 2022 года на него выходили тренеры трех клубов , но ни один из разговоров не закончился успешным трансфером.

Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года. Однако Михаил хочет в ближайшее время сменить УПЛ на европейский чемпионат. В сезоне-2022/2023 левый вингер "горняков" отыграл 16 матчей, в которых забил 8 голов и сделал столько же ассистов. Мудрик провел феноменальный групповой раунд Лиги чемпионов, чем привлек к себе большое внимание топ-грандов Европы.