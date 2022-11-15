Михаилу Мудрику всего 21 год, а о нем уже знают в футбольном мире. Лидер Шахтера получил неожиданное обращение от звездного игрока ПСЖ и сборной Бразилии Неймара. Бразилец сказал несколько теплых слов на камеру. Мудрик откровенно рассказал, какие клубы пытались подписать его в летнее трансферное окно. Неймар: Очень рад, что ты меня поддерживаешь Такое видеообращение Мудрику попросил записать Александр Зинченко, договорившийся с Неймаром. Привет, Миша Мудрик. Очень рад, что ты меня поддерживаешь. Надеюсь, что в твоей карьере будет много хороших моментов. Пока пока. Скоро увидимся. Удачи тебе, – сказал звездный футболист ПСЖ. Мудрик: Это футболист, на видео которого я вырос Мудрик после увиденного заявил, что вырос на видео с игрой Неймара. 30-летний левый вингер является одним из любимых футболистов Михаила. Это футболист, на видео которого я вырос. Смотрел их многие годы. Да и сейчас могу посмотреть, но уже не так часто. Это мой любимый футболист. Думаю, Неймар по своему потенциалу гораздо сильнее даже Роналды. Он мог бы быть обладателем пяти "Золотых мячей", – ответил талант Шахтера. Мудрик уверен, что сделать еще лучшую карьеру Неймару помешало его отношение к футболу. "Не может быть, что бог его всегда за что-то наказывает, постоянно какие-то травмы. Думаю, это закономерность. В конце концов, я не знаю, какие у него были футбольные цели. Если он хотел наслаждаться жизнью, тренироваться в удовольствие, получать удовольствие от игры , тогда он осуществил свою мечту", – сказал Михаил. Интервью с Мудриком (видеообращение Неймара с 3:17) Неймар за свою карьеру выступал лишь в трех клубах – бразильском Сантосе, каталонской Барселоне и французском ПСЖ, где играет до сих пор. В сезоне-2022/203 провел уже 20 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 12 ассистов. Если сравнивать со статистикой Мудрика, то за 16 сыгранных поединков Михаил наколотил 8 мячей и отличился таким же количеством голевых передач. Оба выступают на позиции левого вингера. СМИ сватают Мудрика в ПСЖ, но вероятнее всего, что игрок перейдет в лондонский Арсенал, где уже играет Александр Зинченко.