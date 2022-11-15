Михаилу Мудрику всего 21 год, а о нем уже знают в футбольном мире. Лидер Шахтера получил неожиданное обращение от звездного игрока ПСЖ и сборной Бразилии Неймара. Бразилец сказал несколько теплых слов на камеру.

Мудрик откровенно рассказал, какие клубы пытались подписать его в летнее трансферное окно.

Неймар: Очень рад, что ты меня поддерживаешь

Такое видеообращение Мудрику попросил записать Александр Зинченко, договорившийся с Неймаром.

Привет, Миша Мудрик. Очень рад, что ты меня поддерживаешь. Надеюсь, что в твоей карьере будет много хороших моментов. Пока пока. Скоро увидимся. Удачи тебе,

– сказал звездный футболист ПСЖ.

Мудрик: Это футболист, на видео которого я вырос

Мудрик после увиденного заявил, что вырос на видео с игрой Неймара. 30-летний левый вингер является одним из любимых футболистов Михаила.